  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İskenderun'da lokomotif kazası! Ölü ve yaralılar var
Yerel

İskenderun'da lokomotif kazası! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşaldığı düşünülen lokomotif, demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere çarptı. Kazada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 16:43:00 -
İskenderun'da lokomotif kazası! Ölü ve yaralılar var

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kurulumu devam bir demir çelik fabrikası tesisinde kaza meydana geldi.

Demir yolu güzergahında kontrolsüz giren lokomotif, elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona çarptı.

1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Makinistler gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23