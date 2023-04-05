İşkembe çorbasının daha önce hiç duymadığınız faydaları! Gerçek işkembe çorbası nasıl gelin siz de deneyin!

Seveni olduğu kadar sevmeyeninin de bir o kadar çok olduğu işkembe çorbasının, sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kokusu ve görünüşü itibariyle tüketmeye çekindiğiniz, işkembe çorbasının faydalarını duyduktan sonra bir daha hep içmek isteyeceksiniz.

İşkembe çorbası geçmişten günümüze kadar gelen lezzetli çorba tarifleri arasında yer almaktadır. Osmanlı zamanında Rumeli'de yaşayan ve İstanbul’a göç eden Arnavut ve Bulgarlar tarafından getirilmiştir. İşkembe çorbası çoğu kişi tarafından koktuğu için ve hayvanın işkembesi olduğu için çoğu zaman tüketilmeye çekinilir.

Ancak kışın içilen işkembe çorbasının sağlığımıza olan faydalarını duyduktan sonra bir daha hep işkembe çorbası içmek isteyeceksiniz.

- İşkembe çorbasının içeriğinde yer alan mineraller ve çinko, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Özellikle kışın oluşan enfeksiyonel hastalıklardan korumaya yardımcı olmaktadır.

İşkembe çorbasına aroma vermek için kullanılan sirke ve sarımsak, işkembe çorbasının faydalarını iki katına çıkartmaktadır. İşkembe çorbasının içerisine katılan sirke ve sarımsak, kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlar ve neredeyse tüm hastalıkların vücudunuza girmesini engeller.

İşkembede bol miktarda bulunan B12 vitamini, protein sağlayan kırmızı kan hücrelerine oksijen taşınmasına yardımcı olur.

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- İşkembe çorbasının içerisinde yer alan glutamin, probiyotikler ve jelatin sayesinde metabolizmayı hızlandırarak, karaciğer yağlanmasının önüne geçer.

- Aynı zamanda işkembenin İçerisinde yer alan yüksek miktardaki selenyum sayesinde vücudun serbest radikallerden korunmasına yardımcı olmaktadır. posta'ya göre: Bu özelliğe sahip olmasından dolayı kanser ve diğer ölümcül hastalıklardan koruduğu bilinmektedir.

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Hakiki İşkembe Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 kg işkembe (Temizlenmiş)

İşkembeyi kaplayacak kadar un

Üzerini kapatacak kadar su

Terbiyesi için;

Yarım limon

2 kaşık yoğurt

2 kaşık un

1 yumurtanın sarısı

Servis ederken üzerine;

1 yemek kaşığı kızdırılmış tereyağı ve 1 çay kaşığı acı kırmızı biber

Yarım çay bardağı sirke

2 sarımsak rendesi

Pulbiber

Hakiki İşkembe Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yeni gelinler için ayrıca belirtmek isterim ki işkembe kasapta bulunmaz Sakatat satan dükkanlar var buradan alabilirsiniz. 1 kg ile yaklaşık 8 kisilik çorba çıkıyor. Düdüklü tencerede pişiriyorum. Hem kısa sürede oluyor hemde kokusu fazla yayılmıyor. Asağıda ki tarif ile Balat’taki çorbacılara taş çıkaracaksınız.

Kokusunu iyice kaybetmesi için una yatırıp 1 gece dolapta bekletebilirsiniz. Bu yüzden doğraması ve yemesi kolay olsun diye buzlukta bir gece bekletin. Sonradan minik minik doğrayın. Bu şekilde kesmesi kolay oluyor. Doğradıktan sonra düdüklüde 10 dk pişirin. Una yatırmadan pişirince tadı daha yoğun olur ve kokusu daha fazla gelir.

Düdüklüde 10 dk pişen işkembenin bu ilk suyunu dökün. İkinci suyunda ise 15 dk pişirin.

Pişerken terbiyesi için yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon karışımını hazırlayın.

Piştikten sonra bu karışımı dökün ve hızlıca karıştırın. Düdüklünün ağzını kapatmadan 5 dk daha kaynatın.

Tereyağını kızdırıp üzerine toz kırmızı biberi ekleyin. Çorbanın içerisine dökün. 5 dk kaynatın.

Çorbamız hazır. Tabaklara koyduktan sonra üzerine sirke içerisindeki sarımsak karışımından ve pulbiberden dilediğinizce koyabilirsiniz.

Afiyet olsun