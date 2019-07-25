İŞKAD, "Moda ve Tasarım Merkezi" olma yolunda ilk adımı attı

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, İŞKAD’ın ve dünyaca ünlü markaların 3 Boyutlu Dijital Moda Tasarımını yapan Masterkey Teknoloji işbirliği ile Adanalı kadınlara ‘3 Boyutlu Dijital Moda Tasarım Eğitimi’ vererek ‘Moda ve Tasarım Merkezi’ olma yolunda ilk adımı attığını söyledi.

Adanalı kadınlara yönelik verilecek olan 3 Boyutlu Dijital Moda Tasarım Eğitimine ilişkin açıklama yapan Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı, “Adana’da ‘Moda ve Tasarım Merkezi’ kurma yolunda ilk adımı atıyoruz. Gelişen dünyada yeni bir teknolojik çağa girdiğimiz bir dönemde İŞKAD olarak yeni bir projeyi Adanalı kadınlarla buluşturacağız. Bünyesinde bu kadar yetenekli kadını barındıran Adana’nın tasarım üssü olmasının önünde artık engel kalmamıştır. Adana İŞKAD ve Masterkey Teknoloji birlikteliği ile Adana’da üç boyutlu moda tasarım merkezi kurulması yolunda ‘3 Boyutlu Dijital Moda Tasarım Eğitimi’ vereceğimizin müjdesini veriyorum. Ayakkabı, çanta, kıyafet alanında 3D teknolojik eğitim ile ürünler gerçekmiş gibi görülmektedir. Dijital dönüşümü gerçekleştirilen tekstil sektöründe üreten kadınların geliştirilmesi için verilecek bu eğitimi alan kadınlar; evlerinden dünyaca ünlü firmalara kendi yaptıkları tasarımlarını ulaştırarak para kazanacaklardır” dedi.

Başvurular 10 Eylül 2019’a kadar yapılabilecek

Eğitime katılma koşulları hakkında da bilgi veren İŞKAD Başkanı Berman Mantı, “Eylül ayında yapılacak ilk eğitim çalışması çerçevesinde moda ve tekstil tasarım alanında temel eğitim almış tüm Adanalı kadınlar bu eğitime başvurabilecektir. Temel bilgisayar, kalıp ve tasarım bilgisine sahip Adanalı kadınların İŞKAD’ın [email protected] adresine ve eş zamanlı Masterkey Teknolojinin [email protected] mail adresine açıklamalı ve resimli CV’lerini yollamaları gerekmektedir” diye konuştu.

3 Boyutlu Dijital Moda Tasarım Eğitimine katılmak isteyen kadınların 10 Eylül 2019 tarihine kadar başvuru yapabileceği bildirildi.