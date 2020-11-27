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Spor İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir'den Basketbol Milli Takımı'na ziyaret
Spor

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir'den Basketbol Milli Takımı'na ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:27:47 -
İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir'den Basketbol Milli Takımı'na ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Ankara'da kamp yapan Basketbol Erkek Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kihtir, olimpiyatlara katılma açısından kota müsabakaları özelliği taşıyan Avrupa Şampiyonası için kampta bulunan milli sporcular ve teknik ekip ile bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden Kihtir, 2021 yılının Mayıs ayında İtalya' da yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'nın önemine değinerek, şampiyona öncesi hazırlık kamplarında ne kadar çalışılırsa o kadar başarının geleceğini, dökülecek her damla terin, yapılacak şampiyonalarda başarı olarak geri döneceğini belirtti.

Ziyaret sonunda, Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Süha Demircan ise olimpiyatlara katılma açısından önemli bir puan mücadelesi olan şampiyona öncesi sporculara kamp yapma imkanı sunan Kihtir'e teşekkür etti.


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