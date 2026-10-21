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Gündem Isınmak için sac ocağını eve alan çift zehirlendi: Koca kurtarılamadı!
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Isınmak için sac ocağını eve alan çift zehirlendi: Koca kurtarılamadı!

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Isınmak için sac ocağını eve alan çift zehirlendi: Koca kurtarılamadı!

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecek köyünde yaşayan çift, ısınmak için eve aldıkları sac ocağından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda koca hayatını kaybederken, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ve eşi N.S. (57) dışarıda kullandıkları sac ocağını ısınmak için evin içine aldı. Çiftten haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan eşi N.S. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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