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İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"

Milliyet Gazetesi'ndeki görevine son verilen köşe yazarı Talat Atilla, Abdullah Gül’ün arka planında olduğu Ali Babacan ekseninde kurulacak yeni siyasi parti iddialarını yineledi.

10 Şubat 2019 Pazar 11:22
İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik suikast iddialarına yönelik yazısı nedeniyle Milliyet’teki görevine son verilen Talat Atilla, Gül’ün arka planında olduğu Ali Babacan ekseninde kurulacak yeni siyasi parti iddialarını yineledi.

Atilla, konuyla ilgili olarak, son yazısında şu ifadeleri kullandı: "Abdullah Gül’ün perde arkasında olduğu, Ali Babacan eksenli yeni partinin yerel seçimlerden sonra hazır olduğu yönündeki ısrarlı yazılarıma bıyık altından gülenler... Şimdi sıraya girmiş, yeni bir haber gibi... Satır satır yazdıklarımı tekrarlıyorlar... İnsanlık hali diyeceğim de... Rutine bağlanmış tekrarlar, kopyalar sahibini küçültmüyor mu?”

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:22
  1. Talat Atilla
  2. Abdullah Gül
  3. Ali Babacan
  4. Yeni Parti Kuruluyor
  5. Yeni parti iddiaları

YORUM YAZ

  • AkifAkif54 dk önce
    Beyefendi, İngiltere' den diz bağı nişanı almakla bu işler olmuyor... artık toplumun önüne çık ne yapmak istiyorsan açıkca ifade et de ne olduğunu bilelim... hadi bi cesaret... bil ki;"CESARET BÜTÜN SİLAHLARDAN ÜSTÜNDÜR"

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