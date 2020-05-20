İsimsiz soytarılardan İş Bankası provokasyonu

Son dönemde kendilerine ‘İsimsizler Hareketi’ adını vererek sosyal medyada örgütlenen şer birlikteliğinin esas gayesinin İş Bankası’ndaki CHP hisselerini, hazineye devrini engellemek olduğu gün yüzüne çıktı. İsimsizler Hareketi’nin kurucuları olan ve gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ile Hakan Gülseven’in İş Bankası’nın devlete geçmesini provoke etmek için skandal nitelikte paylaşımlar yaptığı belirlendi. Söz konusu ikilinin gözaltına alınmasına en büyük tepkinin CHP’nin üst düzey yöneticilerinden gelmesi ise kirli işbirliğini adeta ifşa etti.

Kirli bir işbirliği mi var?

Türkiye’nin hayrına tek bir dikili ağacı olmayan CHP’nin, ülkemiz aleyhine her kirli faaliyette parmağının olması maşeri vicdanı yaralıyor. Gezi Parkı vandallığı, 17/25 Aralık kumpası, Hendek terörü, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimindeki skandal tavırları toplum nezdinde tepki gören CHP’nin, kendilerine ‘İsimsizler Hareketi’ denilen gruba yönelik gerçekleştirilen gözaltılara da itiraz etmesi manidar bulunuyor. İsimsizler Hareketi’nin kurucuları olan, önceki gün gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Günseven’in sosyal medya hesaplarında çarpıtma bilgiler yayarak İş Bankası’nın devrini bağlamından koparmaya çalışması kirli ilişkinin boyutları konusunda merak uyandırıyor. Gözaltındaki ikilinin kontrolündeki İsimsizler Hareketinin, provokasyon içerikli tweet atarak Türkiye’de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedeflediği de belirtiliyor.

Devri bağlamından kopartıyorlar

Gülseven isimli provokatör, İş Bankası’nın devir çalışmalarını bahane ederek milleti hükümete karşı örgütlemeye çalışıyor. Milletin parasının devletin kasasına girmesini engellemek için Kulaçoğlu ile hareket etiğini açıklayan Gülseven, “İş Bankası’nın gasp edilmesi gündemde. Kulaçoğlu ile yaptığımız çekimlerin en sonuncusunda bunu da konuşmuştuk ve sözlerimiz uzay boşluğunda henüz yayılmaya başladığında gasp işi ciddi ciddi gündeme geldi” paylaşımında bulunuyor. Hiçbir gerçeklik payı bulunmayan bilgileri ‘gerçekmiş’ gibi kamuoyuna yayan ve iç karışıklığa zemin hazırlamak isteyen Gülseven, “İş Bankası şu an Türkiye’nin elinde kalan en değerli varlık. Onu harcayıp kısa vadede nefes almak istiyorlar. Ama çok kritik bir nokta daha var: İş Bankası’nın içinde pek çok ticari sır tabiri caizse Cumhuriyetin finansal kara kutusu duruyor. Onu ele geçirmek bir başka hedef” ifadelerini kullanıyor.

CHP, provokatörleri savunmuştu

Emekçi geçinmesine rağmen lüks mekan işleten sözde komünist Taylan Kulaçoğlu ile en radikal kapitalistten daha konformist yaşayan Hakan Gülseven’e en büyük destek CHP’lilerden gelmişti. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, “Çağrılırsa ifade vermeye gidebilecek Taylan Kulaçoğlu hangi suçun faili ki gözaltına alıyorsunuz?” derken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Hakan Gülseven’in de dediği ve pek çok kez kanıtlandığı gibi yargı, iktidar partisinin liderinden ve trollerinden talimat alıyor” iddiasında bulundu. CHP İstabul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, “Yüreğir GK Başk. #ErenYıldırım’ı talimatla hukuksuz bir şekilde tutukladıkları yetmiyormuş gibi şimdi de @gulsevenhakan ve @TaylanKulacogIu’nu gözaltına almışlar. Gerekçe: Gerek var mı?” paylaşımında bulunmuştu.