Işıklar Holding Paritex ile Dijital Finans Dünyasına Giriş Yapıyor!

Bu mesaj içeriği ise şirketin kendisinin oluşturduğu müşteri sadakat programı konusunda kriptoparası olanIşıklar Coin oluşumu hakkındaydı. Bu kriptoparanın ihraç edilme hazırlıklarının içerisinde olunduğunu belirtti. 100 milyon adet olarak üretilecek olan Işıklar Coin’in yatırımcılarının iyi bir kazanç elde edeceği düşünülüyor. 2 yıl içinde tamamen satılacağının vurgusu gerçekleştirilirken, yatırımcıların bu düzenekle katlayarak daha fazla kazanabileceğinin vurgusu yapıldı. Paritex Kriptopara Borsası ile işbirliği oluşturularak bu kriptoparanın piyasaya olumlu yönde etki yapacak yenilikler içerdiği bilgilendirilmesi yapıldı.

Işıklar Coin Yatırım Piyasasında

Piyasaya taze bir nefes olarak atılan kriptoparanın yatırım güçlerinden yararlanmak için Paritex Kriptopara Borsası kaydının oluşturulması gerekiyor. Bu kayıt sırasında ekstra olarak bir ücret verilmemesi borsaya karşı güvenin artmasını sağlıyor. Borsa içerisinde kayıtlı olan müşteriler alım satım tahtalarını takip ederek Işıklar Coin’in fırsatlarından yararlanmaya başlayabilecekler. Bu yararlanmadan kazanç elde etmeleri durumunda borsa ise onlara otomatik ödemeler gerçekleştirerek karşılıklı güvenin oluşmasını sağlayacaktır. Son 4 ayda 3 katı kadar değer kazananIşıklar Coin ise yatırımda kazanç elde etmek isteyenlerin yenilikci yollarından biri olarak karşılarına çıkıyor.

Gelişen Yatırım Düzeni

Değişen dünyada yatırım kavramı gün geçtikçe değişimler yaşıyor. Basılı paranın yerini önce kredi kartları daha sonra ise internet ortamında aracıları ortadan kaldırmaya imkan tanıyanBitcoin, Ethereum, Rippleve daha pek çok yenilikci kriptopara hayatımıza her geçen gün daha fazla giriyor. Hem teknolojik hem de piyasa düzeninde oluşan yenilikleri takip eden Işıklar Holding çıkarttığı Işıklar Coin ile gelişim dünyasına da hakim olduğunu kanıtlıyor. 7x24 canlı destek hizmeti sağlayan ve piyasadaki en düşük komisyon ücretlerini sunanParitex Kriptopara Borsası Işıklar Coin’den kazanç elde edenlerin sayısını arttıracağa benziyor.

Kazançların Yardıma Dönüşmesi

Işıklar Grubu’nun hayırseverlik ve toplumsal kalkınma hareketleri için Turgut Işık Eğitim ve Sağlık Vakfı‘nın oluşumunu sağlamıştır. Bu vakıf sayesinde yardım faaliyetlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi görülürken, yeni piyasaya girecek Işıklar Coin’de yardımlar içerisinde bulunacak. ISIKC token satışlarının toplam gelirini %1’ini söylenilen vakfa bahşedileceğinin bildirisi yayınlandı. Bu sayede kazanç elde edenlerin gelirlerinin bir kısmı yardıma dönüşeceğinin bilgisine ulaşıldı.