Işık Kirliliği Komisyonu, sosyal medyadan kirliliğe dikkat çekecek

KAYSERİ (AA) - Türk Astronomi Derneği (TAD) ile Aydınlatma Türk Milli Komitesinin (ATMK) oluşturduğu Işık Kirliliği Komisyonu, 16 Mayıs Uluslararası Işık Günü'nde ortak bildirge yayımlayacak.

TAD Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2015 yılının "Uluslararası Işık Yılı (IYL) olarak kutlanmasına karar vermesinden bu yana her yıl 16 Mayıs'ın "Uluslararası Işık Günü (IDL)" olarak kutlandığını belirtti.

TAD'ın bir süredir düzenlediği "Evden Astronomi Söyleşileri" kapsamında ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaylıgil ile doğru aydınlatma konusunda bir çağrıda bulunacaklarını ifade eden Prof. Dr. Küçük, programın sloganını "Doğru aydınlat, ışığı uzaya kaçırma, enerjiyi verimli kullan" olarak belirlediklerini, ışık kirliliğine vurgu yapacaklarını aktardı.

Bildirge, 16 Mayıs'ta saat 21.00'de TAD'ın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.