İshale hemen ne iyi gelir? İşte mucize formül

İshal hemen hemen herkesin başına gelebilen sindirim problemidir. Uzun sürmesi halinde ciddi sağlık sorunlarına neden olduğundan anında önlem alınması tavsiye edilir. İshalin hemen geçmesi için evde uygulanabilecek en etkili ve doğal yöntemlerden biri de kahve limondur. Peki kahve limon nasıl hazırlanır? Kahve limon aç karnına mı içilir?

Genellikle yanlış beslenme alışkanlıklarında ya da gıda zehirlenmelerinden kaynaklı meydana gelen ishal, halk arasında çok sık meydana gelen bir sağlık problemidir. Anında önlem alınıp geçmesi için modern ya da alternatif tıp tavsiyelerine başvurulmaması halinde ölümcül sonuçlara neden olmaktadır. Alternatif tıp yöntemleri arasında en sık uygulanan doğal tariflerden biri de kahve limon kürüdür.

Limon ve kahve kürü ishali keser mi?

Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve şiddetli ishalin durdurulması için gün içinde 1 tatlı kaşığı kadar kahve ve limon kürünün tüketilmesi tavsiye edilir. İshalin anında kesen bu kür, evde kolaylıkla uygulanabilir. İshal, insan bedeni için hayati öneme sahip olan su kaybına neden olduğundan ishal olur olmaz beklemeden kahve limon kürünün uygulanması önerilir.

Limon ve Kahve Kürü Nasıl Hazırlanır?

Malzemeler:

Yarım limon

2 tatlı kaşığı kuru Türk kahvesi

Hazırlanışı:

Yarım limon suyu bir kaseye sıkılır ve üzerine Türk kahvesi eklenerek iyice karıştırılır. Macun kıvamına gelinceye kadar karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı ağza atılır ve ılık su içerek yutulur. Bu kür sayesinde ishal anında kesilir ve sindirim sistemi daha düzenli çalışmaya başlar...