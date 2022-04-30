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Dünya İşgalci Rus ordusunun kayıpları açıklandı
Dünya

İşgalci Rus ordusunun kayıpları açıklandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, işgalci Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 12:12:00 -
İşgalci Rus ordusunun kayıpları açıklandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 23 bin 200 asker, 190 uçak, 155 helikopter ve 1008 tank kaybettiğini bildirdi.

Rus ordusunun 24 Şubat-30 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Rus ordusu toplamda 23 bin 200 asker kaybetti ve 190 uçak, 155 helikopter, 1008 tank, 2 bin 445 zırhlı araç, 436 top, 151 roketatar sistemi ve 77 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1701 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 232 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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