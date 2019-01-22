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İşgalci İsrail askerleri koğuşları bastı: 100 yaralı!

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara düzenlediği saldırıda 100 kişi yaralandı.

22 Ocak 2019 Salı 00:38
İşgalci İsrail askerleri koğuşları bastı: 100 yaralı!

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi'ne (ŞABAS-IPS) bağlı güvenlik güçlerinin, Ofer Cezaevi'ndeki baskınlarında en az 100 Filistinli tutuklunun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedildi.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtildi.

Filistinli esirler direniş kararı aldı

Açıklamada, Filistinli esirlerin baskınlara karşı direniş kararı aldığı ve ilerleyen saatlerde olayların daha da büyüyebileceğine dikkat çekilerek, mahkumların dünden bu yana yemek öğünlerini geri çevirdiği ve cezaevindeki bazı kısımları kapattığı vurgulandı.

Ölümcül şekilde saldırdı

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Filistinli mahkumlara daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde saldırı düzenlediği ve söz konusu saldırıların Filistinli mahkumların hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti’nden de bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu bünyesindeki "Metzada" adlı özel askeri birliğin Ramallah’ın batısında Filistinli mahkumların bulunduğu Ofer Askeri Hapishanesi'ne baskın düzenleyerek mahkumlara saldırdığı belirtilmişti.

Ofer Askeri Hapishanesi'nde yaklaşık bin 200 Filistinli mahkum bulunuyor.

İsrail hapisanelerinde 6 bin Filistinli esir bulunuyor

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 54’ü kadın, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. 

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. 

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 00:38
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