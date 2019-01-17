İşgalci devleti son kez uyardılar: İzin vermeyeceğiz

Filistin direniş gruplarından yapılan açıklamada "Mescid-i Aksa’nın bölünmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Filistinli direniş grupları, işgal güçlerinin Kubbetu’s-Sahra Mescidi’ni kuşatıp cemaatin girmesine izin vermemesinin Mescid-i Aksa’ya yönelik sistematik saldırıların devamı niteliğinde olduğunu bildirdi.

"Kudüsümüzü tüm gücümüzle savunacağız"

Fiem'de yer alan habere göre saldırıların amacının Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirmek, zaman ve mekan bakımından Müslümanlar ve Yahudiler arasında ikiye bölmek olduğunu belirten direniş grupları, buna asla izin vermeyeceklerini ve Mescid-i Aksa’yı savunacaklarını ifade etti.

Filistinli direniş grupları, dün konuyla ilgili yayınladıkları ortak bildiride, işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerinin amacına ulaşmasına izin vermeyeceklerini kaydederek, “Aksamızı ve Kudüsümüzü tüm gücümüzle savunacağız” dedi.

'Nöbet tutulsun'

Kudüs’te, Batı Şeria’da ve 1948’de işgal edilen topraklarda yaşayan Filistinlilere seslenen direniş grupları, intifada eylemlerinin tırmandırılması ve daha yoğun bir şekilde ziyaret edilerek Mescid-i Aksa’da nöbet tutulması çağrısında bulundu.

İşgal güçleri önceki gün Kubbetu’s-Sahra Mescidi’ni kuşatmış ve yüzlerce Kudüslünün gösterisi üzerine kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştı.

Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi’ndeki insani duruma da işaret ederek, Filistin Yönetimi’nden Gazze halkına karşı sorumluluğunu yerine getirmesini istedi.