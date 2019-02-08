0553 313 94 23

İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Yalım görüşmede, Çipras'a, Ege Denizi'nde işgal edilen Türk adalarını sorduğunu ve Yunan başkanın soru karşısında şoka uğradığını söyledi.

08 Şubat 2019 Cuma 15:21
İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakan'ı Çipras'a, Ege Denizi'nde işgal edilen Türk adalarını sorduğunu ifade etti.

Ümit Yalım,Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakan Çipras'ın Salı günkü ortak basın toplantısına dikkat çekti.

"Cevap vermek istemedi"

Yeniçağ'dan Ahmet Takan'ın haberine göre, Çipras'ın 6 Şubat Çarşamba günü Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret ettiği sırada kendisine sorularını yönelttiğini ifade eden Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, o görüşmeyi şöyle anlattı:

"Çipras, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası dönüşe geçen Çipras ile saat 16.15 sularında Heybeliada vapur iskelesinin ön tarafında, yoğun bir kalabalık içinde karşısına geçerek görüştüm.

Yunan Başbakanı Çipras ile yaptığım yüz yüze görüşmede kendisine, 'Bay Çipras, size bir sorum var. Ege Denizi'nde işgal edilen Türk adalarını ne zaman boşaltacaksınız?' sorusunu yönelttim. Çipras'ın suratı asıldı ve cevap vermekte tereddüt etti. Bunun üzerine konuyu biraz daha açarak, 'Ege Denizi'nde işgal edilen Türk adalarını ne zaman boşaltacaksınız? Biliyorsunuz, 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı Yunanistan tarafından işgal edildi' dedim.

Çipras, biraz düşündükten sonra, 'Bu kesin değil' diye cevap verdi. Ben de kendisine, '18 Ada ve 1 Kayalık Türkiye'ye aittir' diye karşılık verdim. Çipras, bu sözlerime karşı sessiz kaldı ve adada yaşayan Rum kökenli vatandaşlarımızla fotoğraf çektirdikten sonra kendisine tahsis edilen tekneye binerek adadan ayrıldı."

Bugüne kadar Yunan Başbakan Çipras'a Ege Denizi'ndeki tartışmalı adalara ilişkin soru sorulamadığına dikkat çeken Ümit Yalım, "Topraklarımızı işgal eden ve geçen sene Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Muğla Keçi Adası'nda, işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yapan Çipras'a dost muamelesi yapıldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın önceki konuşmasını hatırlattı

Erdoğan, 27 Ocak 2018'deKİ, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan'da dâhil olmak üzere bunların önüne de milletime de bunları o belgelerle anlatacağız" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine atıf yapan eski Genel Sekreter Yalım, "Erdoğan, bizzat kendisinin Yunan askerine teslim ettiği 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını Lozan'a yüklemeye kalktı, Atatürk ve İnönü'ye iftira attı. Ancak, Erdoğan bir yıldır, bir dosya bile çıkaramadı ve iddiasını ispatlayamadı. Erdoğan'ın tarihi dosyaları ve iddiaları boş ve fos çıktı" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:21
  1. Muğla
  2. Kocaeli
  3. Çipras
  4. Yunanistan

YORUM YAZ

  • Kürşat YALÇINKürşat YALÇIN10 dk önce
    hani Lozan'da verilmiştibizzat ciprasın dostu Tayyip tarafındın verildiği tespit edilmiş oldu
  • NurullahNurullah19 dk önce
    Akit gazetesi olarak bu haberi vermenize aşırı şaşırdım ve aşırı gurur duydum. Milli menfaatlerimizi unutmayıp, korkmadan, taraf olmadan ve objektif olarak haber yapmanızı nasıl takdir etsem azdır. Tehlike sadece doğudan gelmiyor. Batıda da yunan belası var. Bu haberiniz için çok çok teşekkürler.
  • VatandaşVatandaş25 dk önce
    O soruyu Reis'in sorması gerekirdi.
  • Kocasolak Kocasolak 26 dk önce
    Addları da batı Trakya’yı da Musul ve Kerkük’ü de CHP verdi, şimdi kalkmış kayalıkların hesabını soruyor. Tabiki kayalıkları da geri alacağız, adaları da ve batı Trakya’yı da alacağız. Musul Kerkük kardeşlerimizde zaten.
  • Recep MakineciRecep Makineci27 dk önce
    Bu adaları Erdoğan hangi tarihte ne zaman Yunanistan'a teslim etti.ben 65yasıda bir vatandaşım ben bileli bu adalar yunanistanın elinde.yoksa ikinci bir ada gurubu verildide yakında biz mi duymadık bunları öğrenmek istiyorum.
  • hasanhasan29 dk önce
    Evet, cumhurbaskanimiz o tarihi belgeleri yayimlayacagiz dedi. Baska konularda da belgeler yayimlayacagiz demisti ama hepsi fos cikmisti, ayni bunun gibi.
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz33 dk önce
    Bu olayı haber yaptığınız için tebrik ederim.Komutanımız yıllardır bu konuyla ilgili çalışmakta olup,elinde bilgi belge fazlasıyla mevcuttur.Ancak hükümetimiz anlaşılmaz bir tavırla ,konuyla ilgilenmemektedir
  • ahmetahmet40 dk önce
    gücün yoksa hakkında yok. güçlü olmak zorundasın Türkiye.
  • MİLLİ DÜŞÜNCEMİLLİ DÜŞÜNCE43 dk önce
    "Erdoğan'ın bu sözlerine atıf yapan eski Genel Sekreter Yalım, "Erdoğan, bizzat kendisinin Yunan askerine teslim ettiği 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını Lozan'a yüklemeye kalktı, Atatürk ve İnönü'ye iftira attı. Ancak, Erdoğan bir yıldır, bir dosya bile çıkaramadı ve iddiasını ispatlayamadı. Erdoğan'ın tarihi dosyaları ve iddiaları boş ve fos çıktı" dedi". İşte akp'nin yönettiği Türkiye ve elden giden 18 ada ve bir kayalık.Erdoğan konuyu saptırarak 12 adalar için konuşmuş 18 ada ve bir kayalığı görmezden gelmiştir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Soçi Mutabakatı'nı yerle bir ettiler! Halk Türkiye sınırına dayandı
  1. Soçi Mutabakatı'nı yerle bir ettiler!..
  2. Başörtüsü belgeseli çekerken Müslüman..
  3. 3. İstanbul Başakşehir projesi..
  4. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, aracında..
  5. Bilirkişi, müteahhitten rüşvet..
  6. Kemal Kılıç kimdir? | Giresunspor..
  7. "İsveç'te Müslümanlara karşı ırkçılık..
  8. Okyanus ülkesi Filipinler'de 5.9..
  9. Ticaret Bakanı Pekcan Romanya’da
  10. İran'da sosyal medyaya erişim engeli..
  11. İçişleri Bakanlığı 1200 sözleşmeli..
  12. Ev sahibiyle kiracı birbirine girdi!..
  13. Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri..
  14. DSP liderinden CHP'ye 'sol'..
  15. Şeyhül-muharririn Ahmet Kabaklı kabri..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki ay..
  17. Anne-babalar dikkat! Çocukların..
  18. Toplu taşıma araçlarının engellilerin..
  19. Giresunspor, teknik direktör Kemal..
  20. Fuzul Yapı, Evim Türkiye Gayrimenkul..
ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
Rusya'dan Türkiye açıklaması
Rusya'dan Türkiye açıklaması

Günün Karikatürü

08 Şubat 2019
Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları