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Dünya İşgal rejimi, Filistinli esiri döverek öldürdüğünü itiraf etti!
Dünya

İşgal rejimi, Filistinli esiri döverek öldürdüğünü itiraf etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 17:40:00 -
İşgal rejimi, Filistinli esiri döverek öldürdüğünü itiraf etti!

Siyonist işgal rejimi, Filistinli esir Sair Semih Ebu Asab'ın şehit edilmesinden bir ay sonra onun zindanda dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti.

Siyonist işgal rejimi, Filistinli esir Sair Semih Ebu Asab'ın şehit edilmesinden bir ay sonra onun zindanda dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti.

Siyonistlere ait Kanal 12 isimli Tv kanalı bugün "yayınlanmasına izin verildiği" kaydıyla yayınladığı haberde Ebu Asab'ın 18 Kasım 2023 tarihinde işgal zindanındaki güvenlik görevlileri tarafından ölünceye kadar dövüldüğünü açığa çıkaran belirtiler bulunduğu bilgisini verdi.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin Kalkilya vilayeti ahalisinden olan 38 yaşındaki Ebu Asab'ın 2005 yılında tutuklandığı ve 25 yıl hapis cezasına mahkum edildiği, onun 7 Ekim'den bu yana işgal zindanlarında işkence yoluyla şehit edilen altıncı esir olduğu belirtildi.

Ebu Asab'ın işkence yoluyla şehit edildiğinin açığa çıkmasından sonra işgal rejiminin sözde ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben Gvir, Nakab Cezaevi'ndeki gardiyanlar hakkında herhangi bir yargılama işlemi yapmayacağını söylerken, onlar hakkında bir soruşturma başlatılmadan önce olayla ilgili derin bir araştırma yapılmasına ihtiyaç olduğu iddiasında bulundu.

Esirler ve Özgürleştirilenler Heyeti'yle Filistin Esir Kulübü daha önce yapmış oldukları açıklamalarda Ebu Asab'ın işkence yoluyla şehit edildiğine dikkat çekmişlerdi. (İLKHA)
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