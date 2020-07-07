İşe alımlarda online mülakat öne çıktı

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Zorlu süreçte online görüşmeler ön plana çıktı. Görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ise şöyle:

l İnternet bağlantısı yüksek kalitede olmalı, online mülakatın ortasında bağlantının kopmaması için gerekli önlemler alınmalı.

l Adaylar, seslerinin net bir şekilde duyulacağı rahat bir odaya geçmeli.

l Online iş görüşmeleri akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar yerine bilgisayarla yapılmalı.

l Kamera konumu önceden test edilmeli. Arka plan sade olmalı, dikkat dağıtmamalı.

l Giyim yüz yüze yapılan mülakatlarda olduğu kadar online iş görüşmelerinde de önemli. Onun için ciddi ve koyu tonlarda resmi bir kıyafet seçmekte fayda var. Önceden prova yapılmalı. Muhtemel diyaloglara hazır olunmalı.

l Özgeçmişin bir kopyası ya cepte ya da masada bulundurulmalı. Görüşmenin sona erdiğinden emin olunmalı.