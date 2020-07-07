  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

İşe alımlarda online mülakat öne çıktı

Corona virüsü (Covid-19), çalışma hayatını da dönüştürüyor. Virüs tehdidi, işe alımları dijital ortama taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:09:00 -
İşe alımlarda online mülakat öne çıktı

 Akit / Ekonomi 

Zorlu süreçte online görüşmeler ön plana çıktı.  Görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ise şöyle:

l İnternet bağlantısı yüksek kalitede olmalı, online mülakatın ortasında bağlantının kopmaması için gerekli önlemler alınmalı.

l Adaylar, seslerinin net bir şekilde duyulacağı rahat bir odaya geçmeli.

l Online iş görüşmeleri akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar yerine bilgisayarla yapılmalı.

l Kamera konumu önceden test edilmeli. Arka plan sade olmalı, dikkat dağıtmamalı.

l Giyim yüz yüze yapılan mülakatlarda olduğu kadar online iş görüşmelerinde de önemli. Onun için ciddi ve koyu tonlarda resmi bir kıyafet seçmekte fayda var. Önceden prova yapılmalı. Muhtemel diyaloglara hazır olunmalı.

l Özgeçmişin bir kopyası ya cepte ya da masada bulundurulmalı. Görüşmenin sona erdiğinden emin olunmalı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı