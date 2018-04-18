İşçileri CHP kovdu, suçu hükümete attı!

"Hak, hukuk, adalet; İş emek özgürlük" sloganlarının yükseldiği Konak meydanında, aralarında 25 yıllık işçilerin de olduğu Büyükşehir Belediyesi'nin yedi işçisi, belediyenin tarihi saat kulesine açılan kapısının önünde altı aydır oturma eylemi yapıyorlar.

OTURMA EYLEMİ YAPANLAR, İŞÇİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; meydanda yükselen sloganlar ve çoğalan kalabalığı meraklı gözlerle izleyen işçiler, büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını, hak hukuk, adalet isteyen CHP'lilerin kendilerini görmediğini savunuyorlar.

CHP'Lİ BALBAY: SORUMLU HÜKÜMETTİR

İşçiler, CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın kendilerini ziyaret eden ilk milletvekili olduğunu söyleyerek ondan destek istedi. Balbay ise İzmir'de 300 bin kayıtlı işsiz olduğunu söyleyerek sorunun hükümetten kaynaklandığını savundu ve şunları söyledi:

"Belediyelerimizden kaynaklı bir sorun çıktığında da ben çalışanlardan yanayım"

"KOCAOĞLU BİZİ DOKUNDURTMUYOR"

Balbay ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, birçok sosyal projeyi hayata soktuğuna vurgu yaparak "Belediyenin çalışma sistemi ve eleman sistemiyle ilgili olarak Aziz Kocaoğlu'nun bir çalışma şekli var oraya bizi dokundurmuyor" dedi.