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İşçi servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde işçi servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:47:55 -
İşçi servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde işçi servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 14.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi ile 335 Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden D300 Karayoluna doğru seyir halinde olan Kadir Yörük idaresindeki 45 J 7738 işçi servisi, 335 sokak üzerinden İlçe Jandarma Komutanlığına istikametine doğru giden Oğuzhan Kaygısız yönetimindeki 45 RA 1367 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinden savrulan Kaygısız yaralanırken, motosiklet ise işçi servisinin altına girerek yaklaşık 5 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaygısız’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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