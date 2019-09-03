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İşadamları:

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD) Ergun Hadi Türkay, “2018 Ağustos ayında başlayan ekonomik türbülanstan çıkmaya çalışırken, başta doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış iş dünyasının enerjisini düşürüyor” dedi.

03 Eylül 2019 Salı 11:25
İşadamları:

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD) Ergun Hadi Türkay, “2018 Ağustos ayında başlayan ekonomik türbülanstan çıkmaya çalışırken, başta doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış iş dünyasının enerjisini düşürüyor” dedi.


BUSİAD Başkanı Türkay, dün açıklanan büyüme rakamlarına ve doğal gaz zammına dair açıklama yaptı. Türkay, II. çeyrekte büyümenin beklendiği gibi eksi gerçekleştiğini belirterek, pazar gününden geçerli olan doğal gaz zammının da büyümeye olumsuz etkisi olacağını söyledi. Türkay, şunları kaydetti:


“Ağustos başında yüzde 15’lere yakın bir zam yapılmıştı. 1 Eylül’den geçerli olarak konut ve 300 bin metreküpten az doğal gaz kullanan yerler için de yine yüzde 14.9’luk zam geldi. Bu zamlar ile enerji maliyetleri, üretimi zorlayan raddeyi de aştı. 2019’da düşük olması beklenen büyümenin beklentiler gibi olması, işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Üretim yapmak, iş gücünüzü elinizde tutmak gittikçe zorlaştı. Yapılan zamlar, bu zor durumdan üretimle çıkılacağı gerçeğine uymuyor. Karar vericiler, bir an önce durumu tekrar gözden geçirmeli. Yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına bu zam yansımasa da, gelecekte olumsuz girdiyi görmemiz kaçınılmaz olacak. Üretimle bu zor durumdan çıkarız diyorsak, üretici güçlerin talepleri de göz önüne alınmalı. II. çeyrekte yaşanan eksi 1.5’lik büyüme rakamı, istihdamı da olumsuz etkilemekte. Acil çözümler, üreticilerle birlikte alınmalı. Aksi halde enerjimizi kaybediyoruz. Kaybolan enerjinin telafisi de hiç kolay değil.”


Türkay, sonbaharla birlikte sanayide bekledikleri atılımın, bu zamların ardından nasıl olacağını düşünmeden de edemediklerini ifade ederek, “Hem enflasyonu, hem istihdamı, hem ihracatta rekabeti, hem de maliyetleri düşünmekten yorgun düştük. Daha öngörülebilir bir ekonomik ortam talebimizi yineliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:25
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