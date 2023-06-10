Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altın tahmini: Elinde altın olanlar bunu yapsın

Altın fiyatlarında flaş gelişme! Doların 24 TL'ye dayanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Yatırımcılar 'Altın ne zaman alınır? Gram altın şimdi alınır mı?' sorularını araştırıyor. Ezber bozan tahminleriyle sık sık gündeme gelen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alacakları uyardı. Ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek ile ilgili yorumlarda bulunan Memiş, bombayı patlattı. O tarihte rekor kıracak! İşte İslam Memiş'in çarpıcı altın tahmini ve piyasa yorumu...

Ezber bozan tavsiyeleri ile yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş borsa, altın ve dolar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gram altın 1400 TL'yi aşarak 1474 TL'ye kadar çıktı ve zirveyi yeniledi. Yatırımcılar ise gram altın alıp almamakta kararsız.

İSLAM MEMİŞ'TEN BOMBA GRAM ALTIN TAHMİNİ

İslam Memiş, Mehmet Şimşek dönemi sonrası önemli uyarılarda bulundu. Yatırımcıların dikkatli olması gerektiklerini belirten Memiş, döviz ve altın fiyatlarında ise düşüşler olacağını, Türk Lirası'nın diğer piyasa para birimlerine göre daha değerli kalacağının da altını çizdi. Sözlerine devam eden Memiş, "Fakat Türk lirasının değerli olacağı yönünde öngörüler olsa da zamanla kalıcı olup olmayacağı belli olacak. Zamanla ekonominin düzelebileceğini söylüyor. Dolar, euro ve gram altın alanların ise üzülebileceğini yani hayal kırıklığına uğrayabileceğini ifade etti. Seçim öncesi kuyumcuların önünde yoğun bir talep oluşturanlar da hayal kırıklığı yaşayabilir." dedi.

"KURBAN BAYRAMI'NI BEKLEYİN"

Yatırım için Kurban Bayramı'nın en uygun zaman olduğunu ifade eden İslam Memiş, Vatandaşlar ise döviz almak yerine faize yönelecek. Bunun sonucunda da vatandaşların kredi imkanlarının genişleyip genişlemeyeceğini büyük bir merakla takip etmesine sebep olacak. Şimdi ise Türkiye, Kurban Bayramı'nı beklemekte." çağrısında bulundu."

Açıklamalarına devam eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şunları söyledi:

abcgazetesi'ne göre: "Belirli fiyat aralıklarını takip edip, bu aralıklarda piyasaları izleyeceğini açıkladı. Borsa İstanbul'da 5.407 puan seviyesinin görülmesi itibariyle kar satışlarına dikkat çekti. Ayrıca bu konuda da dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu da hisse senedi fiyatlarının düşebileceğini bize gösteriyor. Yatırımcılar bu konuda dikkatli olmalı, iyi karar vermeliler."

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