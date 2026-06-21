İş yerinde uyurken yakalanan çalışanın cezası nedir?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

İnsanların günlük hayatta çalışma ve dinlenme süreleri bellidir. Yasalar bunları belirlemiştir. Mevzuat gereği günde en fazla 11 saat çalışabilir. Yılda 270 saat mesai yapabilir.

Bu sınırlar aşılırsa ve kaza olursa işveren kusurludur.

Bir iş yerinde gece vardiyasında çalışan işçi birkaç defa uyurken yakalanıyor.

Çalışan tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

İki haftada bir vardiya değişimi olmaktadır.

Çalışanın gündüz çalışmalarında bazen yorgunluk emaresi görülmektedir. Verilen görevleri zamanında yapamamaktadır. Kendisi birkaç defa uyarılmıştır.

Ancak gece çalışmalarında uyurken yakalanınca, firma bu çalışan ile ilgili bir araştırma yapar. İşçimizin gece vardiyalarında çalışırken, gündüz de başka iş yerlerinde çalıştığı tespit ediliyor. İş akdi feshediliyor.

Yıllar önce iş yerinde, vardiyada çalışan işçi, depoda uyurken üzerine branda çekmiş. Forklift operatörü depodan mal almaya gittiğinde onu görmez. Üstünden geçer. Çalışan vefat eder. Çok üzücü bir olaydı.

Yine benzeri bir olayda, gündüz iş yerinde çalışan işçi, gece de taksicilik yapmaktadır. İşçi gece ağır bir trafik kazası geçirir. En az “üç ay çalışamaz” diye rapor verilir. Çalışanın iş akdi fesh edilir.

Herhangi bir sağlık kuruluşunda tam süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan işçi başka bir iş yerinde çalışamaz. Bir hastanede nöbetten çıkan hemşire başka bir iş yerinde çalışmamalıdır.

Aynı şekilde güvenlik elemanlarıda, gece veya gündüz nöbet tutup, mesai bitiminde başka bir işte çalışmamalıdır.

İşçi ikinci bir iş yerinde çalışırsa;

İş yerine dinlenmeden yorgun gelir. Dikkatsiz ve dalgın çalışır.

Sağlık problemleri çıkar. İş kazaları her an olabilir.

İş yerindeki çalışma düzenini bozar.

Verimin düşmesine ve işin aksamasına sebep olur.

Yasalarımız ‘’emekli birisi emekli olduktan sonra başka bir işte çalışabilir ‘’, der.

Tam süreli çalışan birisi ikinci bir işte çalışamaz. Part time çalışıyorsa süresi dolana kadar başka işyerlerinde de çalışabilir.

Herhangi bir iş yerinde tam gün çalışan işçinin ikinci bir iş yerinde çalışması ,6098 sayılı borçlar kanununun 396. Maddesi gereğince” özen ve sadakat borcu”na aykırıdır.

Yasaları bilmemek mazeret değildir.

Her çalışan bu hususlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

Kalın sağlıcakla,