Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! -CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV 30’uncu Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan, bilgili, şuurlu, özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan tüm vakıf insanlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. 30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları yedi kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Son olarak birazdan TÜRGEV Yetişen Değerler Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

"HİÇBİR NETİCE TESADÜFLER SİLSİLESİNİN ÜRÜNÜ DEĞİLDİR"

Kıymetli misafirler, hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz.

Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır diyen Beyazıd-ı Bestami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız hamdolsun işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir. Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır.

"BİR AVUÇTUK BİZ GÖKLERE SIĞMAYAN"

Hani diyor ya şair, bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan. İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır. Değerli kardeşlerim, bugün milletimizin sahiplenmesiyle devasa bir çınara dönüşen TÜRGEV'i bundan 30 sene önce son derece halisane niyetlerle toprağa diktik. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da üniversite eğitimi alan kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de nacizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı iki adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi.

30 YILLIK EŞSİZ BAŞARI HİKAYESİ VE KÜRESEL VİZYON

Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildi ve böylece kuruluşun faaliyet alanı Türkiye sathına yaygınlaştırılmış oldu. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV çağa köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47.542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV'imiz halihazırda dokuz ilimizde 6.500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor.

Aynı şekilde Amerika ve İngiltere'de yükseköğrenim gören Türk öğrenciler New York ve Londra'da TÜRKEN Vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalanıyor. 40 bini aşkın TÜRGEV mezunu ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla tebarüz ediyor. Vakfımızın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan gençler TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyyan Çiftçi evladımız Amerika'da düzenlenen ISEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu.

GELECEĞİ İNŞA EDEN PROJELER

Diğer taraftan 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Güzel İşler Fabrikası GİF, klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren eğitime destek programı EDEP, her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri, burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla TÜRGEV'imiz eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor.

FİLİSTİNLİ VE SURİYELİ GENÇLERE UMUT IŞIĞI

Şurası da takdire şayandır, 2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli evladımıza TÜRGEV tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verildi. Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler TÜRGEV çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13 buçuk yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için TÜRGEV ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.