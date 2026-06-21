Laik atak geçirip hafızlık törenine saldırdılar!

Medreselerde düzenlenen icazet törenleri laik kesimi çıldırtmaya devam ediyor. Son olarak Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı son açıklamada Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun arkasına sığınarak bu toprakların köklü inanç mirasını, medrese müessesesini ve icazet törenlerini "akıl ve çağ dışı" ilan etme cüretinde bulundu.

Özbay; "Tevhid-i Tedrisat, çocuklarımızın denetimsiz, akıl ve çağ dışı yapılara teslim edilmemesi için yürürlüğe konmuştur. Ancak MEB eliyle, Türkiye’nin eğitim sistemi cemaat ve tarikatların insafına terk edilmektedir. Eğitim sistemimize paralel bir yapı kurmasına göz yumulması asla kabul edilemez. Yapılan icazet törenleri; Cumhuriyet ilkelerine, Atatürk’e ve anayasaya karşı açık bir meydan okuma ve gövde gösterisidir. MEB ve AKP bu anayasal suça sessiz kalmamalı" dedi.

Kadem Özbay ve onun gibi düşünenlerin "çağ dışı" diyerek aşağılamaya çalıştığı medreseler ve oralarda yetişen İslam alimleri, bugün Batı dünyasının övünerek sunduğu pozitif ilimlerin, optiğin, matematiğin ve astronominin temelini attı. Batı karanlık çağında debelenirken, medreselerde fizikten tıbba kadar bilimin her alanı ilmek ilmek işleniyordu.

Bu kibirli zihniyete vatandaşlar soruyor; ''100 yıldır Atatürkçüsünüz ve laiksiniz. Fötr şapka takmaktan başka ne yaptınız? Uzaya mı gittiniz?"

Milletin değerleriyle, inancıyla ve tarihiyle kavgalı olan bu yapı, yıllarca dindar nesilleri kamusal alandan ve bilimden dışlamaya çalıştı. Ancak bugün gelinen noktada İHA’ları, SİHA’ları, balistik füzeleri ve yerli teknolojileri üreten beyinlerin arkasında yine o hor gördükleri İmam Hatipliler var. Teknolojide çığır açan hamleler, onların savundukları o batıcı vals salonlarından değil, bu milletin inancına bağlı laboratuvarlardan çıkıyor.

"İlim, bilim, çağdaşlık" diyerek mangalda kül bırakmayan laiklik simsarları, bu ülkede sadece başörtüsüyle okumak ve inancını yaşamak isteyen öz kızlarını üniversite kapılarında, ikna odalarında hüngür hüngür ağlatıp yerlerde sürükledi. Üstelik laikliği ithal ettikleri o Batı ülkelerinde bile genç kızlar başörtüleriyle üniversitelere gidip dereceyle mezun olurken, bu ülkede okulun kapısından bile giremedi. Laikliğin ithalatını bile beceremeyip ideolojik körlükte debelendiler.

DOĞRU HABER