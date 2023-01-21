  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyasi partilerle görüştü mü? Haluk Levent'ten vekillik cevabı

Sarıgül'ün KIZILELMA videosu hem destek buldu hem tepki çekti!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten hükümete olay çağrı: Durdurulmalı

UEA: Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak! Suudi Bakandan Davos'ta dikkat çeken müthiş çıkış

Fas'tan Türkiye kararı! "Mayıs'ta başlıyoruz" diyerek duyurdular

Yargıtay'dan depozitoyu euro, dolar cinsinden alanlara: Bunu yapma kararı aldı! Ev sahipleri, kiracılara cevap niteliğinde haber

Ukrayna'dan kritik Türkiye mesajı: Bu alanda iş birliği içinde olmayı bekliyoruz

HÜDAPAR'dan destek çağrısı

"F-35'ler bize pahalıya patlayacak" deyip açıkladı: Türkiye'nin bu projesinden ciddi endişe duyuyorum

Karne gününde utandıran görüntüler! Öğretmeninin gözü önünde yaptı
Spor İş yerinde kanlı saldırı
Spor

İş yerinde kanlı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi iki bacağından yaralandı. Yaralıyı, arkadaşı kucağında taşırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 23:12:00 -
İş yerinde kanlı saldırı

Olay, 20.00 sıralarında İzmit Topçular Mahallesi Bademli Sokak'ta bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İmran A. (23) ve arkadaşı otururken iş yerinin önüne bir motosiklet geldi. Motordan inen B.Y. ve yanındaki şahıs iş yerine girdi. İçeride B.Y., İmran A.'nın ayaklarına tabanca ile ateş edip tekrar motosiklete binip kaçtı. Her iki bacağından yaralanan Ali İmran A.'nın durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirildi. Bu esnada Ali İmran A. arkadaşları tarafından bir minibüse bindirilip hastaneye götürülürken yolda ihbar üzerine gelen ambulansa arkadaşının kucağında aktarıldı. İmran A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anları anlatan vatandaş Vedat Anıl Sümerli, “Kuzenimin yanına markete geliyordum. İki tane motosikletli içeri girip bir el ateş ettikten sonra tekrar motosiklete binip çıktılar. Sonra içeridekiler birini aradılar. Yaralıyı taşıdılar. Sonra da hastaneye doğru gittiler” dedi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji o bölgelere alarm verdi! Duyurdular: Türkiye'ye sağanak ve fırtına şiddetli olacak, flaş açıklama
Yaşam

Meteoroloji o bölgelere alarm verdi! Duyurdular: Türkiye'ye sağanak ve fırtına şiddetli olacak, flaş açıklama

Uzmanlar tarafından hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği açıklanırken özellikle İstanbul'da yaşayan kişiler kar yağışı..
TOGG'dan sürpriz Türkiye kararı! Çekilişe katılanlara ücretsiz hak verilecek! Olay gelişme: Başvuru ilgi gördü
Otomotiv

TOGG'dan sürpriz Türkiye kararı! Çekilişe katılanlara ücretsiz hak verilecek! Olay gelişme: Başvuru ilgi gördü

Yerli ve milli otomobil TOGG için ön siparişlerinin 2023 boyunca teslim edileceği açıklanmıştı. Türkiye'nin yerli üretim otomobil markası TO..
‘İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik’ demişti! Saadet Partili isimden bomba Erdoğan çağrısı
Siyaset

‘İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik’ demişti! Saadet Partili isimden bomba Erdoğan çağrısı

2019'da “İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik” diyen Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, cumhurbaşkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23