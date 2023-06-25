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Dünya İş teknolojide değil disiplinde! Avrupa tabletli eğitimden vazgeçiyor
Dünya

İş teknolojide değil disiplinde! Avrupa tabletli eğitimden vazgeçiyor

Yeniakit Publisher
2023-06-25 19:26:00 -
İş teknolojide değil disiplinde! Avrupa tabletli eğitimden vazgeçiyor

Yaklaşık 15 yıl önce eğitimde dijitalleşme adımı kapsamında defter yerine tablet uygulamasına geçen İsveç pişman oldu.

Yaklaşık 15 yıl önce eğitimde dijitalleşme adımı kapsamında defter yerine tablet uygulamasına geçen İsveç pişman oldu.

İsveç'in gündeminde dijital tahtaya, ekrana, elektronik cihazlara veda ederek, geleneksel eğitim araçlarına geri dönmek var. Ülke, 15 yıl önce modern eğitim yöntemlerine geçti. Öğrencilere anlatılanları deftere yazmak yerine tablet üzerine not almaları öğretildi.

Amaç teknolojik imkanlar sayesinde öğrenme süresini kısaltmak, beyni hıza alıştırmaktı.

Ancak zamanla okuma yazma becerilerinde düşüş gözlemlendi. Hazır bilgiye bağımlılık arttı, araştırma isteği azaldı.

Çocukların kendini ifade etme yeteneği zayıfladı, okumada gerileme başladı.
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Hükümet bu durumu ulusal bir sorun olarak ele aldı.

Okuma yazma yetisinin azalmasının, bilgiye erişimi ve kişiler arası iletişimi kısıtlayabileceği belirtildi.

İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm ve Kültür Bakanı Parisa Liljestrand kitaplara geri dönmeyi planladıklarını açıkladı.

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