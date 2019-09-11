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İş makinesine sıkışan işçi kurtarılamadı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, çalıştığı katı atık bertaraf istasyonunda iş makinesine sıkışarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:39
İş makinesine sıkışan işçi kurtarılamadı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, çalıştığı katı atık bertaraf istasyonunda iş makinesine sıkışarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün öğleden sonra, Bozdoğan’da katı atık bertaraf istasyonunda çalışan Şahin Çöker (32), çöpleri kamyona yükleyen iş makinesinin üstüne çıktı. İş makinesini kullanan şoförün aracı çalıştırması ile birlikte Çöker, iş makinesinin gövdesine sıkıştıktan sonra yere düştü. Kazayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İş kazasında ağır yaralanan Çöker, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çöker hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Çöker’in cenazesinin bugün Çarşı Camisinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Bozdoğan Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:39
  1. doğa

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