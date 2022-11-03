İş makinesi üst geçide sıkıştı
Antalya’da bir TIR'ın dorsesindeki iş makinesi, köprülü kavşaktaki üst geçidin altından geçerken sıkıştı.
Sürücü ismi öğrenilemeyen ve dorsesinde iş makinesi taşıyan bir TIR, bugün öğlen saatlerinde Gazi Bulvarı üzerindeki köprülü kavşaktaki araç üst geçidin altından geçmeye çalıştı.
Sürücünün yüksekliği hesaplayamaması sonucu dorsedeki iş makinesi üst geçide sıkıştı.
Trafikte aksamaya neden olan kazada, şoför ve çevredekilerin yardımıyla TIR bulunduğu bölgeden çıkartıldı.
Köprüde ise hasar meydana geldi.