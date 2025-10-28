  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar
Dünya

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Hırsızlar, bir caddede iş makinesi ile ATM’yi yerinden sökerek kamyonetin arkasına yükleyip kayıplara karıştı.

İngiltere'nin Milton Keynes bölgesindeki Brooklands Meydanında akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Hırsızlar, bir mağazadaki ATM'yi telehandler ile çaldı. O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, ATM'nin mağazadan sürüklenerek çıkarıldığı ve bir kamyonetin arkasına bırakıldığı görüldü. Hırsızlar olay yerinden ATM ile birlikte kaçarken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23