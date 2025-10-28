İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

İngiltere'nin Milton Keynes bölgesindeki Brooklands Meydanında akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Hırsızlar, bir mağazadaki ATM'yi telehandler ile çaldı. O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, ATM'nin mağazadan sürüklenerek çıkarıldığı ve bir kamyonetin arkasına bırakıldığı görüldü. Hırsızlar olay yerinden ATM ile birlikte kaçarken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.