Son Haberler

Aileyi korumak öncelikli hedefimiz

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten Venezuela açıklaması! "Siyasi tapu halkındır, dışarıdan dayatılamaz!"

Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilan edildi: 7 isim üzerinden konuşuluyordu

AK Parti’den hadsiz Özgür’e ‘Maduro’ tepkisi! Bu siyasi yankesiciliktir

Gazzeli yetkililer içler acısı durumu anlattı: Bebekleri mermi değil soğuk öldürüyor!

Eski bakan fenalaştı! Ailesi 112’yi arayıp yardım istedi

ABD’nin haydut uygulaması sürüyor: Maduro ve eşi federal gözetim merkezine sevk edildi

CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Satılmış ruhların davet ettiği işgal!
Gündem Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürülmesi, dünya siyasetinde taşları yerinden oynattı. Bu şok gelişmenin ardından bir hamle de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya düzenlediği "Güney Mızrağı" operasyonuyla Nicolas Maduro’yu yakalatıp New York’a götürmesinin ardından, 2026 yılının ilk saatlerinde dünyayı ayağa kaldıran bir hamle yaptı. Maduro'nun paketlenerek ABD’ye götürülmesini "egemenliğin ağır ihlali" olarak nitelendiren Pyongyang yönetimi, misilleme olarak pazar sabahı denize doğru çok sayıda balistik füze fırlattı.

 

Kim Jong-un, bu askeri gövde gösterisinin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin pervasız eylemlerinin kendilerini nükleer silahlara daha sıkı sarılmaya zorladığını belirterek, "Amerika'nın diğer ülkelere karşı sergilediği bu hukuksuzluk, bizim neden nükleer güç olma yolunu seçtiğimizi tüm dünyaya kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kim Jong Un: "Amerika'nın diğer ülkelere karşı sergilediği pervasızlık, nükleer silahlara sahip olma arayışımıza yol açtı. İran'a bu silahları hızla temin etmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Kim Jong-un, Venezuela’da yaşananların bir "uyarı" niteliği taşıdığını belirterek, nükleer caydırıcılığı olmayan ülkelerin ABD’nin hedef listesinde en üst sırada yer aldığını iddia etti. İran’ın nükleer programına yönelik baskıların arttığı bir dönemde gelen bu "hızlı silahlanma" çağrısı, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Pyongyang’dan yapılan açıklamada, Trump yönetiminin "önce vur, sonra yargıla" stratejisinin küresel güvenliği tehdit ettiği ve bu "haydutça" yaklaşıma karşı İran’ın elini çabuk tutması gerektiği vurgulandı. Kim’in bu çıkışı, Moskova ve Pekin hattında da destek bulurken, 2026 yılının başında nükleer yarışın fitilini yeniden ateşleyeceği konuşuluyor.

YILMAZ DURMUŞ

ABD dünya hukuk düzenini alt üst ettiği bu olayla kendilerince bir paye elde ettiklerini düşünseler de kendi vatandaşları dahil bütün dünyada nefretle anılmaya başlandı. Böyle bur devlet anlayışı olamaz. Böyle girişimler terörist anlayıştır. Hiçbir zaman anlayışla karşılanmaz. Nefretle kınıyoruz
