Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya düzenlediği "Güney Mızrağı" operasyonuyla Nicolas Maduro’yu yakalatıp New York’a götürmesinin ardından, 2026 yılının ilk saatlerinde dünyayı ayağa kaldıran bir hamle yaptı. Maduro'nun paketlenerek ABD’ye götürülmesini "egemenliğin ağır ihlali" olarak nitelendiren Pyongyang yönetimi, misilleme olarak pazar sabahı denize doğru çok sayıda balistik füze fırlattı.

Kim Jong-un, bu askeri gövde gösterisinin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin pervasız eylemlerinin kendilerini nükleer silahlara daha sıkı sarılmaya zorladığını belirterek, "Amerika'nın diğer ülkelere karşı sergilediği bu hukuksuzluk, bizim neden nükleer güç olma yolunu seçtiğimizi tüm dünyaya kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kim Jong Un: "Amerika'nın diğer ülkelere karşı sergilediği pervasızlık, nükleer silahlara sahip olma arayışımıza yol açtı. İran'a bu silahları hızla temin etmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un, Venezuela’da yaşananların bir "uyarı" niteliği taşıdığını belirterek, nükleer caydırıcılığı olmayan ülkelerin ABD’nin hedef listesinde en üst sırada yer aldığını iddia etti. İran’ın nükleer programına yönelik baskıların arttığı bir dönemde gelen bu "hızlı silahlanma" çağrısı, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Pyongyang’dan yapılan açıklamada, Trump yönetiminin "önce vur, sonra yargıla" stratejisinin küresel güvenliği tehdit ettiği ve bu "haydutça" yaklaşıma karşı İran’ın elini çabuk tutması gerektiği vurgulandı. Kim’in bu çıkışı, Moskova ve Pekin hattında da destek bulurken, 2026 yılının başında nükleer yarışın fitilini yeniden ateşleyeceği konuşuluyor.