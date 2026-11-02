Alanya'da kabus geri döndü! Ölümcül hastalık taşıyan Asya Kaplan sivrisineği gündüz vakti dehşet saçıyor!
Antalya'nın göz bebeği Alanya'da sıcak ve nemli havaların ardından parkları ve bahçeleri istila eden Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) vatandaşlara adeta hayatı zindan etti. Saray Mahallesi başta olmak üzere kentin dört bir yanını saran tehlikeli tür, klasik sivrisineklerin aksine gündüz saatlerinde de saldırarak insanları ısırdığı bölgede kaşıntı, dev şişlikler ve şiddetli kızarıklıklara yol açıyor.