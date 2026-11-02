Alanya'da kabus geri döndü! Ölümcül hastalık taşıyan Asya Kaplan sivrisineği gündüz vakti dehşet saçıyor!

VİRÜS TAŞIMA POTANSİYELİ VAR Asya Kaplan Sivrisineği, dünya genelinde Dang humması, Chikungunya ve Zika gibi viral hastalıkların bulaşmasında rol oynayabilen türler arasında bulunuyor. Ancak bu hastalıkların bulaşabilmesi için sivrisineğin ilgili virüsü taşıması gerekiyor. Dolayısıyla türün bir bölgede görülmesi, o bölgede salgın yaşandığı anlamına gelmiyor. Alanya’da Asya Kaplan Sivrisineği kaynaklı yerel bir salgın yaşandığını gösteren doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle sivrisinek ısırıklarına bağlı olağan cilt reaksiyonları ile virüs kaynaklı hastalık belirtilerinin birbirinden ayrılması önem taşıyor.