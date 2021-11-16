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Kadın - Aile İş kadını Uslu Türk TSO'da yer aldı
Kadın - Aile

İş kadını Uslu Türk TSO'da yer aldı

Türkiye'yi temsil eden Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu, Türk TSO’ya temsilci olarak girerek Türkiye'yi başka bir platformda da başarıyla temsil edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:53:00 -
İş kadını Uslu Türk TSO'da yer aldı

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan, Türk Ticaret ve Sanayi Odasında (Türk TSO) Manisalı iş kadını Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu da yer aldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Türk TSO) Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti. Yapılan Genel Kurulda Kadın Girişimciler Temsilcileri arasında Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu da yer aldı. Yer aldığı görevle birlikte Uslu Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam edecek.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Eurochambers'da (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) pandeminin iş dünyasına ve kadın girişimcilerin üzerine yaptığı olumsuz etkisinin konuşulduğu video konferans toplantısında Türkiye'yi temsil eden Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu, Türk TSO’ya temsilci olarak girerek Türkiye'yi başka bir platformda da başarıyla temsil edecek.

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