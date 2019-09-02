İş adamları ümitli

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, geçen yıl bu günleri yaşarken ekonomik olarak derin bir türbülansa girdiklerini ifade ederek, "Döviz kurundaki oynaklığın azalması enflasyon ve faizlerin düşme temayülünde olması bizleri ümitlendirmiştir" dedi.

ATO Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ATO Başkanı Atila Menevşe, odanın çalışmaları ve gündem hakkında değerlendirme yaptı. Menevşe, "Konut ve bireysel ihtiyaç kredilerinde yapılan faiz indirimi piyasalarda iyimser tablo sergiledi. Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından üç devlet bankası konut faizlerini konut satışlarını teşvik etmek için yüzde 1’in altına, yüzde 0.98 oranına düşürdü. Bu düşüşle büyük sıkıntılar yaşayan inşaat sektörüne finansman olanağı sağlamak ve konut satışlarını hareketlendirmek için adımlar atıldı. Faiz indirimleri ile birlikte Türkiye’de 50 bine yakın kişinin konut kredisi için bankalara başvurduğu ifade edilmektedir. Umarım bu rakamlar sektöre yansır ve sektör darboğazdan bir an önce kurtulur. İş dünyası olarak faiz indirimlerinin sadece konut kredilerinin değil tüm alanlarda yapılan satışlarda olması ve genel bir kalkınmanın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Üreticilerimize can suyu olacak kredi olanaklarının ve gerekli desteklerin verilmesi büyüme hızımızı artıracaktır’’ ifadelerini kullandı.

Atila Menevşe daha sonra şunları kaydetti:

’’ Adana Ticaret Odası ile Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı (TEPAV) arasında yapılan anlaşma gereğince, her üçer aylık periyotlarla Adana’da inşaat, imalat, perakende ticaret ve hizmet sektörünün güven endeksini incelemektedir. Sektördeki firmaların mevcut durumları ve önümüzdeki dönem beklentilerini ortaya çıkarmaktadır. Firmalarımızın mevcut durumlarını ve önümüzdeki dönemlerdeki beklentilerini inceliyoruz ve takip ediyoruz. TEPAV’ın araştırmasında da gördüğümüz gibi sorun,finansmana erişimin zorlaşması ve iç piyasalardaki talebin daralması. İç piyasalardaki daralma üretimin düşmesine , işsizliğin artmasına ve yatırımın unutulmasına neden olacağından bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağını ümit ediyoruz. ’’

Toplantının son bölümünde sektör sunumları gerçekleştirdi. Yeni hizmet binası inşaatının; ihale ve yapım süreci ile ilgili olarak Meclis üyelerine detaylı bilgilendirme yapılan toplantı, olağan gündem maddeleri ile ilgili alınan kararların oylanmasının ardından sona erdi.