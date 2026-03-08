İş adamı Murat Ülker tek tek paylaştı! Yıldız Holding’den kadınlara destek

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda Yıldız Holding'in fırsat eşitliği alanındaki çalışmalarını 2025 Kadın Platformu raporu üzerinden değerlendirdi.

Murat Ülker'in yazısı şöyle:

Yıldız Holding’de fırsat eşitliği iş yapış şeklimizin doğal halidir. Çalışmalarımızın sonuçlarını Yıldız Holding Kadın Platformu’nun 2025 raporunda görmekten memnuniyet duydum.

Raporumuz, sözlerimizi eyleme dönüştürdüğümüzün güçlü bir göstergesi. Yıldız Holding, gıda ve perakende sektöründe Uluslararası Equal Salary Foundation tarafından Eşit Ücret Sertifikası alan ilk holding oldu. Fırsat eşitliği alanındaki uygulamalarımızın London Business School tarafından vaka çalışması, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) tarafından ise vaka analizi olarak yayınlandı, mutlu olduk. Yaklaşımımız uluslararası düzeyde dikkat çekiyor. Ayrıca Yıldız Holding, şirketlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık performansını ölçen DIAL Global Inclusion Index 2025’te dünya genelinde ilk 50 şirket arasında yer aldı.

2025 raporumuzdan bazı öne çıkan sonuçlar:

• ŞOK Marketler’in “ŞOK’ta Ben de Varım” projesi ile kadın üreticilere sağlanan ekonomik değer 25 milyon TL’ye ulaştı; 250 binin üzerinde ürün satıldı.

• SuperFresh’in “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi kapsamında 21 bin ton ürün kadın çiftçilerden alındı ve 168 milyon TL ekonomik değer yaratıldı. Kadın çiftçi oranı %5’ten %27’ye yükseldi.

• 4.000’i aşkın kadın çiftçiye yapay zeka, finansal okuryazarlık ve ekolojik okuryazarlık alanlarında eğitimler verildi.

• Ülker’in “Fındıktan Fazlası” ve “Kakaodan Fazlası” projeleri ile kadın çiftçilerin tarımsal üretimde daha güçlü rol üstlenmeleri destekleniyor. 2025 yılında mobil sağlık hizmetlerinden 2.500 kişi yararlandı.

• Yıldız Ventures, kadın liderliğinde veya kadın ortaklığı bulunan 150’den fazla girişimi 6 milyon doların üzerinde yatırım büyüklüğüyle destekledi.

• JOB Talent programı kapsamında staj sonrası kadroya alınan genç yeteneklerin %59’unu kadınlar oluşturdu.

Bu yolculuğun mimarı olan Yıldız Holding Kadın Platformu’nun kurucusu Ali Ülker’e ve platformun çalışmalarına büyük katkı sağlayan Kadın Platformu Elçimiz Begüm Mutuş’a, ayrıca emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bilhassa YKBaşkanımız Mehmet Tütüncü beye teşekkür ediyorum.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde yer aldığı, fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlandığı bir dünya hepimiz için daha iyi bir gelecek demektir.