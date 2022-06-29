İrmik helvasını böyle yapın: Macun kıvamında en iyi irmik helvası tarifi

İrmik helvası malzemeleri

2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı irmik

1,5 su bardağı şeker (Çok şekerli sevmeyenler 1’e kadar indirebilirsiniz.)

2 su bardağı su

Time needed: 11 minutes.

İrmik helvası tarifi, irmik helvası nasıl yapılır?

Adım adım öğrenelim.

İrmiği kavuralım Tereyağını tavada eritelim ve irmiği üzerine dökelim. Orta büyüklükteki ocakta, orta ateşte 3 dakika boyunca karıştırarak kavuralım. 3 dakikanın sonunda ocağı kapatalım ve 3 dakikada kapalı ocakta kavurmaya devam edelim. İrmiğin rengi açık sütlü kahve rengine dönüşecek.

Şekeri ilave edelim

Kavrulan irmiğin üzerine şekeri ekleyelim ve bu şekilde de kısık ateşte 4 dakika daha kavuralım. Yani toplam kavurma süremiz şu an 10 dakika oldu.

Suyu ilave edelim

10 dakikalık kavurma süresi sonunda kısık ateşte olan ocağımızı orta ateşe alalım. Sonrasında suyu ilave edelim. Suyun kaynadığını gördüğümüzde ocağı kısık ateşe alalım. Bu şekilde de yaklaşık 1 dakika kadar karıştırarak pişirelim.

Dinlenmeye bırakalım

İrmik helvamızın pişme süresi bu kadar. Biraz sulu ve yapışkan kıvamda olacak. Bu şekilde demlenmeye bırakalım.

İrmik helvası yaparken dikkat etmemiz gerekenler İrmik çok fazla kavurmaya gelmez. çok fazla kavurarak irmiği yakmamaya özen göstermelisiniz. İrmik helvası kavrulduktan sonra suyu eklenirken dışarıya sıçrayabilir. Ellerinizi yakmamaya dikkat edin. İrmik helvası yapımı boyunca malzemeleri sürekli karıştırmalısınız. Helvanızın renginin daha açık renkli olmasını istiyorsanız daha az kavurmalısınız.

İrmik helvası kaç kalori

Orta büyüklükteki 1 porsiyon irmik helvası yaklaşık olarak 532 kaloriye denk gelmektedir. Diyetteyseniz irmik helvasının porsiyonunu mutlaka küçültmelisiniz.

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Diğer irmik helvası tarifleri

Tam ölçülü, şerbeti kaynatılmayan irmik helvası tarifi ile şerbet kaynatmadan irmik helvanızı yapabilirsiniz.

Ben sütlü severim diyenlere; sütlü irmik helvası tarifi.

Yapışmaz tabanlı bir tencereye tereyağını alın, tereyağı erir erimez fıstığı ilave edin. Fıstıkları bir kaç kez çevirip, hemen ardından irmiği ekleyin ve tahta bir kaşık yardımıyla, sürekli karıştırarak kavurun. İrmiğin rengi karamel rengi olana dek kavurmayı sürdürün. Hemen ardından sıcak şekerli sütü ilave edin.

Tatlıyı tahinli sevenlere özel; tahinli irmik helvası tarifi.

Orta ateş üzerinde irmiğin rengi hafifçe kahve rengi olana kadar kavurun. Kavrulmuş irmiğin üzerine yarım su bardağı tahin döküp, 3-4 kere karıştırın. Daha sonra ocağın altını kısın. Ardından üzerine hazırladığınız şerbeti döküp, hızlı bir şekilde karıştırın.

Dondurmayla içim serinlesin diyorsanız; dondurmalı irmik helvası tarifi

Öncelikle süt, şeker ve suyu küçük bir tencereye alın.

Şeker eriyene kadar ısıtın.

Şerbeti soğumaya bırakın.

Uygun bir tencereye tereyağını alarak eritin.

Üzerine irmiği ekleyerek kavurmaya başlayın.

Karıştırmaya ara vermeden, irmiğin rengi dönünceye kadar kavurun