Tuzlu kurabiye tarifleri: Kekikli tuzlu kurabiye, çörek otlu kekikli kıyır kurabiye, zahterli (Kekikli) tuzlu kurabiye

Zahterli (Kekikli) Tuzlu Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

1 paket yağ(sana yağı )

2 yemek kaşığı dolusu salça biber

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığına yakın şeker

1 avuç kuru zahter (kekik)

1.5 çay bardağı siyah küncü (çörek otu)

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

2 yumurta beyazı (sarısı üzerine)

1 paket kabartma tozu

Alabildiğince un(hamur hafif cıvık olacak)

Zahterli (Kekikli) Tuzlu Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Un hariç bütün malzemeleri karıştırın. Yavaş yavaş unu ekleyip iyice yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru üç bezeye ayırıp tezgahta açıp bardak yardımıyla şeklini verin. Üzerine yumurta sarısını sürün. 200 derece önceden ısıtılmış turbo fırında kızarıncaya kadar pişirin soğumaya bırakın

Çörek Otlu Kekikli Kıyır Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak zeytinyağı

1 yumurta beyazı

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı tuz

Yarım fincan çörek otu

Biraz kekik

1 paket kabartma tozu

Kararınca un

Üzerine, yumurtanın sarısı

Çörek Otlu Kekikli Kıyır Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Derin bir kaba un hariç tüm malzemeyi koyup yoğuruyoruz. Daha sonra hamurdan küçük toplar yapıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece de çok kızartmadan pişiriyoruz.

Kekikli Tuzlu Kurabiye Tarifi

Yiyenin tarifini isteyeceği Kekikli Tuzlu Kurabiye, kendine has lezzetiyle beş çayının yanında ikram edeceğiniz tuzlu kurabiyenin artık kekiklisi var. Kekikli tuzlu kurabiye tarifi ile harika kurabiyeler yapacaksınız.

Kekikli Tuzlu Kurabiye Malzemeleri

3-4 su bardağı un

250 gram margarin

1 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 talı kaşığı kekik

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

çörek otu

susam

Kekikli Tuzlu Kurabiye Hazırlanışı

Çayın yanından ayırmadığımız, özel günlerin vazgeçilmez kurabiyesi tuzlu kurabiyeyi kekikli olarak denedik ve çok da beğendik. 10 dakikada yapacağınız pratik mi pratik bu tarifi çok beğenecekseniz.

Kekikli tuzlu Kurabiyemiz için öncelikle derin bir kaba margarini alalım. Margarin oda sıcaklığında iyice yumuşayınca sıvı yağımızı ekleyip iyice yoğuralım parmaklarımızla. Yoğurduğumuz margarinin içine bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı kekiğimizi ekliyelim. İyice karıştıralım. Bu karışımımıza azar azar un ekliyelim ve bir paket kabartma tozumuzuda unla beraber ekliyelim. Kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edelim, hamurunuz çok yumuşaksa un ilave edebilirsiniz. Bi beş dakika dinlendirdiğimiz hamurumuzdan parçalar koparıp istediğimiz şekili verelim. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize dizelim. Kurabiyelerimizin üzerine yumurta sarısı sürelim. İsteğe göre çörek otu ve susam serpelim. 180 C fırında üzeri kızarana dek pişirelim. Pişen kurabiyelerimizi fırından alalım. Kekikli Tuzlu kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun.