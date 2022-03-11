İrlandalı kadın vekil, Avrupa'nın alçaklığını deşifre etti

Ukrayna konusunda Avrupa'nın yaklaşımı, özellikle Orta Doğu ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan insani dramlara karşı tutumunu gözler önüne serdi. Avrupa'ya farklı, Orta Doğu'ya farklı davranan Avrupa'nın iki yüzlülüğü Avrupa Parlamentosu'nda gündemdi.

Avrupalı parlamenter Clare Daly bu durumu gözler önüne seren iki yüzlülüğü adeta Avrupa'nın yüzüne vuran bir konuşma yaptı.

Afganistan'a farklı, Ukrayna'ya farklı

Afganistan'da yaşanan insanlık dramına sessiz kalındığını ve Afgan halkının nasıl bir zulümle karşı karşıya kaldığını aktaran İrlandalı milletvekili Daly, “Son toplantımızdan bu yana on binlerce Afgan vatandaşı, gıda ve güvenlik arayışıyla evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Beş milyon çocuk kıtlıkla, korkunç ve acı dolu ölümle karşı karşıya. Çocuk yaşta evliliklerde yüzde 500 artış var. İnsanlar hayatta kalabilmek için çocuklarını satıyor. Ama kimse bundan bahsetmiyor. Sadece burada değil, hiçbir yerde konuşulmuyor," dedi.

Beyaz olmadıkları için mi, Avrupalı olmadıkları için mi?

Ukrayna'da yapıldığı gibi, Afganistan'daki duruma ilişkin gün boyu televizyon yayınlarının yapılmadığını, yardım gönderilmediğini ve herhangi bir kurumda özel oturum yapılmadığını dile getiren Daly, “Eminim ki kendi insani krizlerinin neden bu kadar önemsiz olduğunu merak ediyorlar. Ten rengi mi? Beyaz olmadıkları için mi? Avrupalı olmadıkları için mi?” sözleriyle AP'ye seslendi.