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Dünya İrlanda'dan 3 ülkeye seyahat uyarısı!
Dünya

İrlanda'dan 3 ülkeye seyahat uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 15:53:00 -
İrlanda'dan 3 ülkeye seyahat uyarısı!

İrlanda Başbakanı Simon Harris, ülke vatandaşlarına İsrail, Lübnan ve Filistin’e seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı şehit İsmail Haniye’nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu’da gerilim gittikçe tırmanıyor.

Japonya’nın ardından İrlanda da vatandaşlarına seyahat uyarısı yayımladı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, ülke vatandaşlarına İsrail, Lübnan ve Filistin’e seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

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