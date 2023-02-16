Irkçı boş adamlar ortalık malı oldular... Özdağ'ın gazladığı 16 Çarşı holiganı adliyeye sevk edildi
Ümit Özdağ adlı NATO artığı ırkçının gazladığı "Vuralım Suriyeliyi Afganı, havaya kalksın kaleşnikoflar” sözleri ile katliam çağrısı yapan 16 karaktersiz ırkçı sokak serserisi müptezel çarşı holiganı adliyeye sevk edildi.
Deprem bölgesine gelerek Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın gazlamasıyla pazarlanan ve insanların acıları arasında “Vuralım Suriyeliyi Afganı, havaya kalksın kaleşnikoflar” sözleri ile katliam çağrısı yapan 16 çarşı holiganı adliyeye sevk edildi.
Grubu gazlayan ve provoke eden Ümit Özdağ hakkında ise herhangi bir işlem başlatılmadı.
Çarşı Grubu adlı çete resmi hesabından yaptığı açıklamada "holigan"ların yaptıklarını tasvip etmediklerini beyan ederek geri adım attı.