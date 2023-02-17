İranlılar Suriye ve Türkiye depremine ilişkin insani yardım paketi! 'Helal olsun' dedirttiler

ISNA, Büyükelçiliğin, Halep Uluslararası Havalimanı'na inen İran uçağının, gıda malzemeleri, ilaç, toz süt ile diğer sıhhi ve hijyen ürünlerini taşıdığına dair açıklamasına yer verdi.

Suriye'nin kuzeyi ile Türkiye'nin güneydoğusunu 6 Şubat'ta vuran büyük depremlerde şimdiye kadar 40 binden fazla insan hayatını kaybederken on binlerce insan yaralandı. İran, depremlerden hemen sonra hem Türkiye'de hem de Suriye'de arama kurtarma çalışmalarına katılma ve yardım sözü verdi. sondakika'nın haberine göre: Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının depremden zarar gören bölgelere yardım ulaştırılmasını engellediğini vurgulayan İran, yaptırımların kaldırılması yönündeki uluslararası çağrıya da katıldı.