İranlı uzman Türkiye yorumunu duyurdu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Çin ve Rusya Türkiye'ye bağımlı hale geldiler

İran, Çin ve Rusya arasında çatlak: Türkiye'ye bağımlı hale geldiler

Çin ve Rusya'nın Zengezur Koridoru için İran'dan farklı düşündüğü belirtildi. Koridorun Çin'i Avrupa'ya bağlanacak bir rota olabileceğini ifade eden İranlı uzman Hayraniyan, 'Moskova'nın Ukrayna savaşından sonra Ankara'ya bağımlılığı arttı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan İran'daki Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Basra Körfezi ve Komşu Ülkeler Çalışmaları Başkanı Cevad Hayraniyan, Rusya ve Çin'in, Zengezur Koridoru'yla ilgili yaklaşımları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Koridorun hayata geçirilmesiyle Çin'in, bundan büyük bir fayda sağlayacağına işaret eden Hayraniyan, "Çin'in Kafkasya bölgesi ülkeleriyle olan ilişkileri ve İpek Yolu güzergâhı için yaptığı tanımlama, İran'ın bakış açısıyla bir değil. Bu koridor Çin için Avrupa'ya bağlanacak bir rota olabilir." dedi.

Moskova yönetiminin de konuya Tahran'dan farklı yaklaştığına değinen Hayraniyan, şunları söyledi:

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"Rusya'nın da Zengezur Koridoru'na bakışı İran'la aynı değil. Çünkü 2020 yılında yapılan Azerbaycan-Ermenistan anlaşması uyarınca koridorların kontrolü elinde olacak. Zengezur Koridoru'nun gerçekleştirilmesi konusunda rol oynayabilir.

Moskova'nın Ukrayna savaşından sonra Ankara'ya bağımlılığı arttı. Rusya, Avrupa ile bağlantı kurma konusunda Türkiye'ye daha bağımlı hale geldi. Ayrıca Rusya, Avrupa'ya enerji aktarımı için Türkiye ile işbirliği yapabilir."

İranlı uzman, Ermenistan'ın da Zengezur Koridoru'nun kurulması konusunda İran gibi endişelenmediğini ve ciddi bir muhalefetinin olmadığını belirterek, Gürcistan'ın da ilerideki denklemlerde rol oynayabileceğini kaydetti.

ZENGEZUR KORİDORU

Zengezur, bir zamanlar Müslüman Türk nüfusun yaşadığı tarihi Azerbaycan toprağı olsa da 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği'nce Ermenistan'a bağlandı ve bugün de Ermenistan sınırları dahilinde bulunuyor. Zengezur'un Ermenistan'a verilmesiyle Azerbaycan, Nahçıvan'la kara bağlantısını kaybetti.

Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı kısımları arasında doğrudan kara bağlantısının olmaması Bakü yönetimine her zaman zorluk yaşattı. 2020'deki 44 günlük savaşta Ermenistan'ın yenilgiye uğratılmasıyla imzalanan ateşkesin 9. maddesi bölgede kurulacak ulaşım koridorlarıyla ilgili oldu.

Azerbaycan, kara ve demir yolu ulaşımının yapılacağı Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesi için kendi topraklarında başlattığı projeleri yoğun şekilde sürdürüyor.



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