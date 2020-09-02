İranlı şampiyon güreşçi için idam kararı!

İran'da 2 kez şampiyon olan ve 2918 yılında rejim karşıtı eylemlere katılan İranlı güreşçi Navid Afkari için İran Yüksek Mahkemesi tarafından idam cezası verildi.

Şampiyon güreşçinin ailesinden yapılan açıklamada, Navid Afkari'nin 2 kez idam cezası, 6 yıl hapis ve kırbaç cezası aldığı belirtilirken neden 2 kez idama mahkum edildiğini bilinmediği ifade edildi.

Kardeşlerine de hapis cezası

Kararların onandığı bildirilirken aynı eylemlerde yer alan Afkari'nin 2 kardeşinde hapis cezası verildiği öğrenildi. Afkari'nin kardeşlerinden Habi 27 yıl, Vahid ise 54 yıl hapse mahkum olduğu bildirildi.

Kararın bozulması için çağrı

Yüksek mahkemenin kararına İranlı birçok kişi tarafından itiraz edilirken idam cezalarının bozulması çağrısında bulunuldu.

Geçtiğimiz ay gösterilerde bulunan 3 gence daha idam verildiği ve bu kararların bozulduğu örnek gösterilerek idam kararının geri alınması istenildi.