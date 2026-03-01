  • İSTANBUL
Dünya İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor
Dünya

İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Kevseri, Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve operasyon sürecini bizzat yönettiğini duyurdu.

İran cephesinden, ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya attığı "Hamaney öldü" iddiasına jet hızıyla cevap geldi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, güvenilir bilgilere dayanarak yaptığı açıklamada, dini liderin sağlık durumunun tamamen yerinde olduğunu vurguladı.

Kevseri, halkı "yalancı medya organlarının" çıkardığı söylentilere itibar etmemeye çağırırken, bu tür haberlerin terör girişimlerinde başarısız olanların son çaresi olduğunu savundu.

İranlı yetkili, düşmanların amaçlarına asla ulaşamayacağını belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti.

TRUMP: TARİHİN EN KÖTÜ İNSANLARINDAN BİRİ ÖLDÜ

Bu yalanlama, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı sarsıcı paylaşımın hemen ardından geldi.

Trump, Hamaney’in hayatını kaybettiğini öne sürerek, bu durumu "İran halkı ve dünya için bir adalet" olarak nitelendirmişti.

Hamaney’i "kana susamış haydut çetesinin lideri" olarak tanımlayan Trump, bu ölümün binlerce kurban için bir teselli olduğunu iddia etmişti.

Ancak Tahran yönetimi, Trump’ın bu iddialarının sahadaki başarısızlığı örtbas etmeye yönelik bir algı operasyonu olduğunu ileri sürüyor.

 

