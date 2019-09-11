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İranlı mühendis Van'da araçlar için doğal gaz tüpü üretiyor

İranlı mühendis Mehdi Firuzi'nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent bünyesinde 17 milyon lira harcayarak yapımını tamamladığı fabrikada, araçlarda kullanılabilecek basınçlı doğal gaz tüpü üretimine başlandı- Ülke ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenen fabrikada, ilk etapta 150 kişi istihdam edilecek- İranlı mühendis Mehdi Firuzi:- "Uçak ve denizaltıların yapılmasında kullanılan teknolojiyi getirdik. Toplamda 17 milyon liralık bir yatırım yaptık"- "Yüzde yüz kompozit malzemesinden tüp üretmeye başladık. 100 litrelik bir çelik tüpün 120 kilo ağırlığı varken, kullandığımız malzemeyle bunu 22 kiloya düşürdük. "- Fabrikanın bölgeye çok büyük yararı olacağına inanıyoruz. İş imkanı yüksek, gelir getirecek bir yatırım"- Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş:- "İranlı firmamız katma değeri yüksek ürünler üretecek. Bu, Türkiye'de bir ilk olacak"

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:08
İranlı mühendis Van'da araçlar için doğal gaz tüpü üretiyor

VAN (AA) - MESUT VAROL - İranlı mühendis Mehdi Firuzi'nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent bünyesinde 17 milyon lira harcayarak kurduğu fabrikada, araçlarda kullanılabilecek basınçlı doğal gaz tüpü üretiliyor.

İranlı mühendis Firuzi, geçen yıl YYÜ Teknokent'e yaptığı AR-GE başvurusunun kabul edilmesinin ardından yapımına başladığı fabrika binasını tamamladı.

Dört bin metrekare alana inşa edilen fabrika için Almanya'dan son teknolojik cihazlar getirten Firuzi, eğitim verilen 20 mühendisle üretime başladı.

17 milyon lira harcanarak tamamlanan fabrikada, kompozit malzemeden yapılacak basınçlı tüplerle araçların doğal gazla çalışması sağlanacak.

Yakıtta oluşturacağı tasarrufla hem kent hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenen fabrikada, ilk etapta 150 kişi istihdam edilecek.

- "20 mühendisle işe başladık"

Firuzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, doğal kaynaklar bakımından en zengin ülkelerden biri olduğunu belirterek, bunu fırsata çevirmek için Van'da yatırım yapma kararı aldığını söyledi.

Teknokent'in sağladığı olanaklarla üniversite yerleşkesinde 20 yıl için kiraladıkları alanda, yap-işlet-devret mantığıyla son teknolojiyle donatılan bir fabrika kurduklarını dile getiren Firuzi, "Makinaların hepsini Almanya'dan getirdik. Bu makinalarla Amerika, Japonya ve Kanada'da benzer faaliyetler yapılıyor. Uçak ve denizaltıların yapılmasında kullanılan teknolojiyi getirdik. Toplamda 17 milyon liralık bir yatırım yaptık. Halen çalışmalarımız devam ediyoruz. Şu an eğitim amaçlı 20 mühendisle işe başladık." diye konuştu.

Fabrikanın, kentin istihdamına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Firuzi, şunları kaydetti:

"Fabrikamızda ilk etapta 150 kişi istihdam edilecek. Umduğumuz destekleri alabilirsek ve işimizi de büyütebilirsek, bu rakamı 400 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Basınçlı tüp üretiyoruz. Şu ana kadar tüm dünyada çelikten tüpler üretiliyordu. Bunlar ağır olduğu için taşıma maliyeti de yüksek. Bu nedenle Almanya'da bir patent oluşturduk. Yüzde yüz kompozit malzemesinden tüp üretmeye başladık. 100 litrelik bir çelik tüpün 120 kilo ağırlığı varken, kullandığımız malzemeyle bunu 22 kiloya düşürdük. "

- "Bölgeye çok büyük yararı olacak"

Doğal gazlı araçlarda kullanmak için üretilen tüplerin kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Firuzi, kentin farklı yerlerine mobil doğal gaz istasyonları kuracaklarını ifade etti.

Basınçlı tüplerin doğal gaz taşımacılığında da kullanılabileceğini belirten Firuzi, şöyle devam etti:

"Hiçbir patlama tehlikesi yok. Doğal gazla çalışan araçlar, LPG'li araçların aksine her yere girebilir. Van'ın yatırım için çok iyi bir potansiyeli var. Devlet ve siyasilerinden bu bölgenin gelişmesi için o hissi aldığım için yatırım yaptım. Yetkililer her türlü desteği veriyor. İnşallah bu yatırımımız, başka yatırımcıların önün açar. Teknokentler teknolojinin başlangıcıdır. Fabrikanın bölgeye çok büyük yararı olacağına inanıyoruz. İş imkanı yüksek, gelir getirecek bir yatırım. Kullandığımız teknoloji, bölge işsizliğine katkıda bulunmakla birlikte ülkeye senelik 30 milyar metreküp doğal gaz kazandıracak. Fabrikamız milyar dolar gelir getirecek kapasiteye sahip."

Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş da yabancı yatırımcılar için tüm olanakları seferber ettiklerini söyledi.

Girişimci sayısını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Görentaş, "Eğer katma değeri yüksek ürünler üretecek firmalar oluşturursak bölgede çok büyük ihracatlar yapacak duruma geliriz. Şu an üç firmamıza arsa tahsis ettik. Bunlar AR-GE ve inovasyon çalışması yapacak. İranlı firmamız katma değeri yüksek ürünler üretecek. Bu, Türkiye'de bir ilk olacak. Pazar payını artıracak bir yatırım oldu. " ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:08
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