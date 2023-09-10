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Dünya İran'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı
Dünya

İran'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 04:01:00 -
İran'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı

İran'ın Fransa'nın başkentinde yer alan Paris Büyükelçiliği'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendiği açıklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün giriş kapısı rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Büyükelçilik ateşe verildi

Saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

Yangında küçük çaplı hasar meydana geldiği ve saldırıdan sonra kaçan saldırganların tespit edilip yakalanması için Fransa Dışişleri Bakanlığı ve polis yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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