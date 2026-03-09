  • İSTANBUL
İran'ın misillemeleri meyvelerini veriyor: Bir asker daha 'erken emekli' oldu
Dünya

İran’ın misillemeleri meyvelerini veriyor: Bir asker daha 'erken emekli' oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İran’ın misillemeleri meyvelerini veriyor: Bir asker daha 'erken emekli' oldu

İran'a yönelik terör saldırılarında bulunan ABD ve İsrail beklemedikleri bir misillemeyle karşılaştı. ABD'nin açıkladığı resmi ölü sayısı 7'ye yükseldi. Ancak bölgede görev yapan gazeteciler Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin gerçeği gizlediğini ve ölü sayısının daha yüksek olduğunu açıklamışlardı.

İran'a yönelik terör saldırılarında bulunan ABD ve İsrail beklemedikleri bir misillemeyle karşılaştı. ABD'nin açıkladığı resmi ölü sayısı 7'ye yükseldi. Ancak bölgede görev yapan gazeteciler Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin gerçeği gizlediğini ve ölü sayısının daha yüksek olduğunu açıklamışlardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında yaşamını yitiren ABD askerlerinin sayısının 7’ye yükseldiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir Amerikan askerinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında görev yapan söz konusu askerin vefatıyla, çatışmaların başından bu yana yaşamını yitiren toplam ABD askeri sayısının 7'ye ulaştığı kaydedildi. Hayatını kaybeden yedinci askerin, 1 Mart tarihinde İran'ın Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısında ağır yaralandığı ifade edildi.

Bölgedeki büyük çaplı askeri harekatın devam ettiği belirtilirken, yaşamını yitiren askerin kimlik bilgilerinin protokol gereği yakınlarına haber verildikten 24 saat sonra kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

