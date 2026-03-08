Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Katil İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların gövdesini ürettiği belgelenen Repkon, İstanbul’da “Soykırım tedarikçilerine rahat yok!” sloganlarıyla protesto edildi. Suç ortaklığı tescillenen şirket, kapısına dayanan öfke karşısında utanmadan “Karar verici değiliz” savunmasına sığınıp dava tehdidi savurdular.

Terör devleti İsrail’in Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren mühimmat zincirinde adı geçen Türk şirketi Repkon’un İstanbul’daki merkezi, protesto dalgasının hedefi oldu. ABD’nin siyonist rejime gönderdiği 660 milyon dolarlık devasa bomba paketinde ana yüklenici olduğu ortaya çıkan şirket, vicdan sahiplerinin sert tepkisiyle karşılaştı.

SİYONİSTLERİN ÖLÜM MAKİNELERİNE GÖVDE SAĞLIYORLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre; Gazze’de taş üstünde taş bırakmayan MK-80 serisi binlerce bombanın gövdesi, Repkon’un Teksas’taki tesislerinde dökülüyor. Bebekleri uykusunda vuran yarım tonluk BLU-110 tipi bombaların tedarik zincirinde kilit rol oynayan şirket, siyonist vahşetin lojistik sacayağı haline gelmiş durumda.

REPKON’DAN PİŞKİN SAVUNMA: KARAR VERİCİ DEĞİLİZ

Şirketin kapısına dayanan protestocuların öfkesi karşısında Repkon’dan akıllarla alay eden bir açıklama geldi. Suç ortaklığını reddetmek yerine sorumluluğu üzerinden atmaya çalışan şirket, utanmadan “Karar verici değiliz, doğrudan satış yapmıyoruz” bahanesine sarıldı. Soykırım makinesinin en kritik parçalarını üretip ardından “bizim kararımız değil” diyerek elindeki kanı temizlemeye çalışan şirketin bu pişkin tavrı, kamuoyunda infiale yol açtı.

“SOYKIRIM TEDARİKÇİLERİNE RAHAT YOK”

Ellerinde dövizlerle şirket binası önünde toplanan vatandaşlar, Repkon’un ticari kılıfların arkasına saklanmasına izin vermedi. "Karar verici değiliz" yalanının dökülen masum kanını örtemeyeceğini vurgulayan eylemciler, katil İsrail’in mühimmat zincirinde yer alan her bir yapının bu vebalin ortağı olduğunu ilan etti.

