İran'ın güneyinde 5.2 şiddetinde deprem İran'ın güneyinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de hissedildiği açıklandı.

İran'ın güneyinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de hissedildi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda yer alan Laft köyü olan deprem, yerel saatle 14.24'de meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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