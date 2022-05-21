  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'ı sarsan saldırı! Vuruldular
Dünya

İran'ı sarsan saldırı! Vuruldular

Esed rejimine ait devlet televizyonu, İsrail'in Şam yakınlarında bulunan İran güçlerini vurduğunu duyurdu. Saldırıda 3 İranlı subayın öldüğü ve yaralı milislerin olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 11:21:00 -
İran'ı sarsan saldırı! Vuruldular

İsrail’in Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Suriye Savunma Bakanlığı, saldırılarda İsrail’in Golan Tepeleri ve başkent Şam’ın güneyindeki bazı noktaları hedef alarak 3 kişinin ölümüne ve maddi hasara neden olduğunu belirtti.

Suriye hava savunma sistemlerinin daha önce Şam’ın kırsal bölgesine düzenlenen füzeleri düşürdüğü belirtilmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), “İsrail’in başkent Şam’da İran milislerinin bölgelerini ve depolarını hedef aldığı saldırıda 3 subay hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı” açıklamasında bulundu.

SOHR, Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında İran milislerinin olduğu bölgelerden dumanlar yükselmesinin ardından çok sayıda ambulansın olay yerine gittiğini duyurdu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay