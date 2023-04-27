İran'ı sarsacak gelişme! Petrol tankerine el koyuldu
ABD donanması, Umman Körfezi'nde hareket halinde olan İran'ın petrol tankerine el koydu.
ABD donanması, İran'ın Umman Körfezi'nde Marshall Adaları bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.
Donanmadan bugün yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızlarının Marshall Adaları bandıralı 'Advantage Sweet' adlı petrol tankerine, Umman Körfezi'nde uluslararası sulardan geçtiği sırada el koyduğu belirtildi.
Kuveyt'ten ABD'nin Houston limanına doğru giden petrol tankerinin İran tarafından el konulduğu esnada 'imdat çağrısı' yaptığı ifade edildi.
İran'dan konu hakkında açıklama yapılmadı.
Kaynak: Mepa News
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