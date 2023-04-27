  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'ı sarsacak gelişme! Petrol tankerine el koyuldu
Dünya

İran'ı sarsacak gelişme! Petrol tankerine el koyuldu

Yeniakit Publisher
2023-04-27 17:28:00 -
İran'ı sarsacak gelişme! Petrol tankerine el koyuldu

ABD donanması, Umman Körfezi'nde hareket halinde olan İran'ın petrol tankerine el koydu.

ABD donanması, İran'ın Umman Körfezi'nde Marshall Adaları bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

Donanmadan bugün yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızlarının Marshall Adaları bandıralı 'Advantage Sweet' adlı petrol tankerine, Umman Körfezi'nde uluslararası sulardan geçtiği sırada el koyduğu belirtildi.

Kuveyt'ten ABD'nin Houston limanına doğru giden petrol tankerinin İran tarafından el konulduğu esnada 'imdat çağrısı' yaptığı ifade edildi.

İran'dan konu hakkında açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa News
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23