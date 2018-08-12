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İran'dan Türkiye'ye destek mesaj

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, "İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız" dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 00:11
İran'dan Türkiye'ye destek mesaj

İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Kasımi, "Türkiye yalnız değil. Türk halkı kendini yalnız hissetmesin. Daima Türklerin yanında olacağız ve yapabileceğimiz her türlü desteği hazırız" diye konuştu.

"ZORLA DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Türkiye’nin sınırları dışından yapılan baskılara karşı mutlaka başarı sağlayacağını söyleyen İranlı Sözcü, "Milletlerin iradesi zorla ve baskıyla değiştirilemez" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR ORTAK OLABİLİRİZ"

Türkiye ve İran’ın oluşan yeni şartlarda birbirine gereken yardımı verebileceğini kaydeden Kasımi, "Birbirimize iyi ortak olabiliriz" diye konuştu.

ZARİF DE DESTEK VERMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı baskılara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 00:11
  1. İran
  2. Türkiye
  3. ABD

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